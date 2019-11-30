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30 ноября • обновлено в 19:48
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"Что вы делаете?!" В сети вспомнили самые страшные видео избиения студентов на Майдане

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В ночь на 30 ноября 2013 года, ровно шесть лет назад, в Киеве жестоко разогнали студентов на Майдане.

Молодых людей избили подразделения "Беркута", после чего всю Украину охватили массовые протесты против режима Януковича. В связи с этим пользователи сети напоминают, что происходило в начале Революции Достоинства.

На Майдан тогда пришло всего около 400 протестующих. Разгонять украинцев послали почти в пять раз больше бойцов "Беркута", вооруженных дубинками. Подробнее – в отдельном материале OBOZREVATEL.

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Как сообщал OBOZREVATEL, расследование расстрелов Небесной Сотни во время Революции Достоинства было остановлено. Генеральный прокурор Руслан Рябошапка счел дело об организованной преступной группировке экс-президента Виктора Януковича выдумкой его предшественника Юрия Луценко.

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Читайте все новости по теме "Расстрелы на Майдане" на OBOZREVATEL.

Тема
Расстрелы на Майдане
Место
Украина Киев
Тег
Революция Достоинства
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Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
Янукович - тряпка. Надо было это мудачье сразу сажать, а он сопли жевал.Зато теперь вполне таки видимая перспектива вообще исчезновения и вашей страны, и такой нации. Так что...Порошенко не зря столько бабла получил, молодец.
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