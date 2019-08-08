"Что вы делаете? Отпустите!" Зеленского "спасли" от пропагандистки Путина: видео

В турецком Стамбуле, где президент Украины Владимир Зеленский 8 августа встретился со Вселенским Патриархом Варфоломеем, к нему не пустили журналистку пропагандистского телеканала "Россия".

Об этом сообщает "Укринформ" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Инцидент произошел в тот момент, когда Зеленский после прощания с патриархом направился к автомобилю. К нему подошли украинские журналисты и глава государства дал короткий комментарий, после чего сел в машину.

Все это время один из охранников, приставленных к Зеленскому, блокировал российскую пропагандистку, держа ее за руку.

"Что вы делаете? Отпустите!" – возмутилась журналистка, вырвавшись уже когда авто Зеленского выехало из переулка.

В пресс-службе Патриархии пояснили, что причиной таких мер могли стать любые действия журналистки, которые охрана считает некорректными в соответствии с ситуацией и своей задачей по обеспечению безопасности.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский провел встречу с Варфоломеем, пообещав защищать независимость церкви. Однако между ними произошло недоразумение – команда президента отказалась подписать совместное заявление.

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