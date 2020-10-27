Что-то пошло не так! Почему быть богатым и здоровым дано не каждому?

Мы видим вокруг себя людей, несчастливых в семье и недовольных работой. При этом у многих был прекрасный старт. Они выросли в благополучных семьях, получили отличное образование. Нашли себе подходящую пару.

Но что-то пошло не так!

К сожалению, виновата в их неуспешной, проигранной жизни неправильно понятая родителями любовь и забота.

Родители хотели, как лучше! Они направили ребенка на такой путь, который считали лучшим: дали образование, нашли хорошую пару. И учат, как воспитывать внуков – детей-то они классно воспитали! Родителей ругать и обвинять не будем – это неконструктивно! И поздно.

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Нужно брать свою жизнь в собственные руки – это не поздно никогда!

Дарим вам 5 лайфхаков, как быстро вылечиться от комплекса "вечного ребенка":

Научитесь полной самостоятельности в быту. Обратите внимание, как часто вы ждете, что кто-нибудь сварит кофе, обед, сходит в магазин. Найдет информацию в интернете, погуляет с собакой и т.д. Теперь делаем все сами! Если сложно начать – уезжайте куда-нибудь на неделю-две, где не будет добровольных "слуг". Ваша работа. Она вам дает что-то кроме денег? А заработком вы удовлетворены – не хотите больше? Сядьте и напишите все плюсы и минусы. Представьте себе идеальную работу с идеальной зарплатой. Только не выигрыш в казино, а именно работу! А теперь делаем шаги к ней, вплоть до увольнения. Какую информацию вы получили за последний год, которой можно поделиться с окружающими? Содержание сериала не подходит! Окружающие – это не ваша бабушка или соседи, с которыми шашлыки жарите. Срочно начните читать, искать в интернете, смотреть познавательный контент. Вас должны с интересом слушать те, кто интересен и вам. Посмотрите на себя в зеркале в ванной (во весь рост!) Нравится? Может, все-таки поменять некоторые детали? Если ничего не надо – на здоровье. Если решили – начните сейчас – не ешьте последний бутерброд на ночь! А может, наоборот, вариантов много. Вам лучше видно! А теперь начните новую жизнь, у вас уже получается (смотри пп.1-4!)

И научитесь говорить – НЕТ! Даже тем, кто вас любит.

А КАК вы воспитываете своих детей? Может, сделать вывод из собственной жизни! Еще есть школа, колледж, ВУЗ. Сколько личностей загнали они в серую норку? Не навязывайте детям свое мнение об образовании, – во-первых, ваш ребенок должен сам определиться в жизни и обучении, во-вторых, ваше мнение УСТАРЕЛО!

Какая эпоха на дворе – не заметили? Может, обратили внимание, что ваша 8-летняя дочь лучше вас управляется со смартфоном, а 17-летний сын помогает раздуплиться с компьютером? Так это только на поверхности! Они вообще другие. И НЕ глупее вас!

Так что дайте им возможность учиться тому, что интересно и актуально. Дети и подростки не меньше вашего хотят успеха в жизни. И не факт, что вы одинаково понимаете слово "УСПЕХ".

Для того, чтобы быстро ориентироваться в современном образовании, существуют курсы в интернете. На самые разные темы – может, ваши дети интересуются цветоводством или животными.

Вот будет для вас сюрприз! А вы то думали, что они, кроме дурацких игр, ничего в интернете не смотрят.

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