Что такое пандемия коронавируса и что теперь будет

Объявление ВОЗ пандемии коронавируса означает, что заболевание распространилось в мировых масштабах. Такое происходит, когда заражаются большинство людей во всем мире со слабым иммунитетом.

OBOZREVATEL предлагает узнать, чем обернется для мира этот этап.

Что такое пандемия

Пандемия – это необычайно сильная эпидемия, характеризующаяся распространением инфекционного заболевания на всей территории страны, территорию сопредельных государств, а иногда и многих стран мира (сейчас как раз такой случай).

При достижении масштаба пандемии заболевание имеет глобальное влияние, вспышка сопровождается неконтролируемым распространением возбудителя и многочисленными смертями людей. Согласно последним заявлениям, "в ближайшие дни и недели ожидается рост количества случаев заражения и смертей от COVID-19, как и количества охваченных инфекцией стран".

ВОЗ объявила пандемию коронавирусу Иллюстрация

Что происходит после объявления ВОЗ пандемии

После объявления пандемии ВОЗ переходит к кризисному плану. В частности, начинается создание резервных запасов лекарственных средств (противовирусные препараты, антибиотики и пр.), организуется доставка комплектов диагностических средств, лекарств, масок и перчаток для медицинских учреждений.

В это время рекомендуются минимальные меры защиты: мытье рук, прикрывание рта при кашле и носа при чихании, изоляция.

Также предусматривается карантин: закрытие учебных заведений , отмена публичных мероприятий и т.д.

Какие пандемии известны

Среди известных пандемий: черная оспа, чума, холера, тиф, грипп, туберкулез, малярия, проказа, ВИЧ-инфекция.

Все они были объявлены в свое время из-за огромного количества заразившихся во всем мире.

Их массовое распространение не остановлено до сих пор.

Последней пандемией в терминологии ВОЗ стала вспышка вируса H1N1 ("свиного гриппа") в 2009 году. С тех пор организация в подобных случаях объявляла "ситуацию угрозы общественному здоровью на международном уровне" (Public Health Emergency of International Concern, PHEIC).

Сколько людей в мире заболели коронавирусом на данный момент

Всего в мире заболели COVID-19 уже более 118 тысяч человек, скончались более 4,2 тысяч. Согласно этим данным, в пятерку стран по количеству подтвержденных случаев заболевания входят:

Китай (80 757)

Италия (10 149)

Иран (8 042)

Южная Корея (7 513)

Франция (1 784)

Испания занимает шестое место (1646 случаев), далее следуют Германия (1457) и США (808). Закрывают десятку Япония (581) и Нидерланды (382) — эта европейская страна впервые оказалась в топ-10.

По состоянию на 11 марта в Украине официально подтвержден только один случай заражения коронавирусом. Что касается четырех пациентов, у которых было подозрение на инфекцию, то у них она не подтвердилась.

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