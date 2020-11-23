Что такое локдаун и могут ли его ввести в Украине в ближайшее время

На фоне ухудшения ситуации с коронавирусом в мире некоторые страны решили ввести повторный локдаун, чтобы остановить быстрый рост заболеваемости – рассматривается этот вариант и в Украине.

OBOZREVATEL напоминает, что такое локдаун и каковы условия его введения, а также рассказывает, возможен ли он в нашей стране в ближайшее время.

Локдаун (англ. lockdown – блокирование) – запрет свободно входить или выходить из здания или конкретной зоны из-за чрезвычайной ситуации.

В 2019-2020 году этим термином стали называть жесткие карантинные ограничения, призванные купировать рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в мире и в каждой отдельной стране.

Правила локдауна

В странах, где вводится локдаун, полностью или частично ограничивают свободное передвижение и социальные контакты граждан.

При локдауне не работают практически все предприятия, учреждения и организации, в том числе образовательные, развлекательные, спортивные, заведения общепита (могут работать только на доставку или продавать еду на вынос) и т.д. В обычном режиме разрешается функционирование только тех из них, которые предоставляют услуги, удовлетворяющие основные потребности человека, а также жизненно необходимых предприятий.

Сотрудников предприятий, организаций и учреждений максимально переводят на работу в онлайн-режиме.

Полный локдаун предусматривает закрытие границ, прекращение международного и междугородного сообщения, а также работу общественного транспорта в пределах населенных пунктов.

Подобные ограничения действовали в Украине с 12 марта и вплоть до конца мая. Целью правительства было подготовить отечественные учреждения здравоохранения к наплыву больных COVID-19. С конца мая запреты ослабили, а позже ввели адаптивный карантин.

Локдаун в мире

Первой в ЕС повторный локдаун ввела Ирландия с 21 октября по 1 декабря. Здесь закрыли магазины с товарами, не являющимися предметами первой необходимости, музеи, галереи и другие учреждения культуры. Рестораны и бары получили разрешение работать только на доставку или продавать еду на вынос. Местным жителям запретили уходить от своих домов дальше, чем на 5 километров (за исключением жизненно важных семейных обстоятельств, по состоянию здоровья или на работу).

С 22 октября ужесточала карантин Чехия – там закрыли магазины и ограничили передвижение людей по меньшей мере на две недели.

Комендантский час был введен на всей территории Бельгии, закрыты не только рестораны и бары, но даже границы для иностранных граждан. Повторные ограничения начали действовать с 1 ноября и продлятся по 13 декабря.

Для сдерживания инфекции с середины октября в Париже и восьми крупных городах страны на месяц ввели комендантский час – с 21:00 до 6:00. А с 30 октября ввели полный локдаун по всей стране. Покидать дома можно только по уважительной причине: на работу, к врачу, в магазин, помочь близкому человеку, а также подышать воздухом.

Условия для введения полного локдауна в Украине

С 11 ноября на фоне стабильно растущего уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией правительство Украины приняло решение отменить адаптивный карантин и ввести общий с локдауном "выходного дня".

21 ноября Минздрав Украины сообщил, что медицинская система не выдержит нагрузки при ежесуточном приросте больных коронавирусом до 30 тыс. Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в таком случае он будет просить Кабмин ужесточить карантинные меры в стране.

В Украине назвали условие введения локдауна Facebook МОЗ

В Украине назвали условие введения локдауна Facebook МОЗ

Три источника в правительственных кругах подтвердили OBOZREVATEL, что в Украине в ближайшее время возможно введение полного локдауна для сдерживания эпидемии. Об этом якобы уже предупредили мэров городов. Однако точную дату усиления карантина никто не озвучил.

Согласно информации источников, есть два варианта сроков введения локдауна в нашей стране: с 20-25 декабря и до второй половины января, либо раньше. При этом критическое число прироста новых больных в сутки называется ниже, чем у Степанова – 20-22 тыс.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что в Украине на утро понедельника, 23 ноября, подтверждены 635 689 случаев заражения коронавирусом. Из них 10 945 были обнаружены за предыдущие сутки. COVID-19 унес жизни уже 11 075 человек (+124), при этом 291 060 украинцев (+4143) смогли выздороветь.