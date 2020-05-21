Что такое адаптивный карантин в Украине: когда и где начнет действовать

Кабинет министров Украины ввел адаптивный карантин в регионах страны с 22 мая по 22 июня.

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Как сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, если регион будет придерживаться трех критериев, то он может перейти на следующий уровень послабления карантина.

Адаптивный карантин в регионах Украины введен с 22 мая по 22 июня

Критерии эпидситуации в регионах:

среднее количество случаев COVID-19 за последние семь дней на 100 тыс. населения, которое должно быть меньше 12 лиц;

загруженность коек в медучреждениях, определенных для госпитализации пациентов с коронавирусом, которая должна составлять менее 50%;

количество тестирований методом ПЦР и ИФА – более чем 12 на 100 тыс. населения за последние семь дней.

Ослабление применяется и прекращается на территории региона на основании решения госкомиссии по ТЭБ и ЧС.

Каждый новый уровень послаблений будет вводиться через 10 дней после предыдущего – 22 мая, 1 июня, 10 июня и 21 июня.

На втором этапе послаблений с 22 мая возобновят работу:

городской и пригородный транспорт;

гостиницы (кроме хостелов, без ресторанов и бассейнов);

позволят проведение спортивных соревнований (с ограничением до 100 человек и без зрителей);

церковные службы (не более одного человека на 10 м²).

Черновицкая область уже заявила, что не сможет с 22 мая смягчить карантин, поскольку не соответствует критериям для этого.

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