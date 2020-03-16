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16 марта • обновлено в 07:14
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Максим Мирович
Максим Мирович
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Что шокирует иностранцев в наших квартирах

4.6т

Так, друзья — сегодня будет большой и интересный пост о том, то шокирует иностранцев в наших квартирах. Я достаточно давно собирал эти факты и вот наконец решил собрать их в один материал. Скажу сразу, что всё, перечисленное в посте — относится, скорее, к так называемым бабушатникам, в которых живут люди среднего возраста и старшего поколения (часто любящие СССР), среди своих друзей из числа молодежи я такого не наблюдаю.

Думаю, всё дело в том, что все эти вещи — рудименты жизни в СССР. Жильё — это в каком-то смысле зеркало, в котором отражается уровень быта, благосостояния и общей культуры в стране — и вот по этим остаточным рудиментам совка в наших квартирах и можно судить о том, какой именно была реальная жизнь в Советском Союзе. И все эти вещи часто совершенно непонятны иностранцам — особенно из Западной Европы или США, которые с детства росли в других условиях, пишет популярный белорусский блогер Максим Мирович в Facebook.

Итак, в сегодняшнем посте — девять фактов о наших квартирах и быте, которые шокируют иностранцев.

1. Засранные подъезды.

Театр начинается с вешалки, квартира начинается с подъезда. Во многих пост-советских странах подъезды старого жилого фонда находятся если не в плачевном, то в достаточно печальном состоянии. "Печальность" может варьироваться — скажем, в центре Минска подъезды выглядят более-менее, постепенно "опечаливаясь" к панельным окраинам, но общее правило всегда одно — в постсоветском подъезде практически никогда не бывает так же чисто и уютно, как дома.

Что самое смешное — это относится и ко вполне благополучным районам, в домах которых живут отнюдь не алкаши. Люди будут выкидывать по 10-20-30 тысяч долларов на хороший ремонт в своей квартире, но при этом не потратят и сотни, чтобы хоть как-то привести в порядок подъезд — будут подниматься в свои евроотремонтированные хоромы мимо облупленных синих стен и надписей маркером "Галька — шлюха!". А ещё в постсоветских странах очень загадочным образом работают службы ЖКХ — годами собирают деньги на капремонт, которые затем бесследно исчезают.

Отчего же в постсоветских странах такое плёвое отношение к подъездам? В дореволюционные времена в подъездах была лепнина, красивая плитка и стояли скульптуры — а через 70 лет мы получили облупленные стены, зассанные углы и потолки, утыканные сгоревшими спичками и надписями "НА БЕРЛИН". Всё дело в самом совке, в котором "всё кругом колхозное, всё кругом ничьё". Люди не чувствовали, что дом действительно принадлежит им, а были в нём лишь жильцами — и если в квартире ещё более-менее поддерживался порядок, то подъезд был "ничейной" территорией, на которую всем было плевать.

2. Загаженные дворы.

Причина этой проблемы ровно та же, что и в загаженных подъездах — люди не ощущают двор "своим", для них это "чужая", государственная территория. Во дворе можно плевать, мусорить, разбрасывать бутылки — причём делают это не только захожие странствующие алкоголики, но и вполне себе местные жители, живущие в близлежащем доме. Мусорить из окон тоже не считается чем-то зазорным, а если вас на этом ловят, всегда можно ответить "это я только покормить птиц!".

Сюда же можно отнести и проблемы с парковкой — из-за того, что советские дворы не проектировались на достаточное количество машин, а современные власти тоже не особо торопятся решать эти проблемы — зелёные зоны в современных дворах бывают полностью заставлены машинами. Своими колёсами автомобили уничтожают газон и стягивают землю на дорожное покрытие — из-за чего дворы выглядят просто ужасно, в них вечна грязь — чуть подсохшая летом, чавкающая осенью и замёрзшая зимой.

3. Перенаселённость.

Бич наших квартир — перенаселённость, оставшаяся ещё с советских лет — в СССР народ жил очень бедно и скученно. В посте про унылое совковое детство я вспоминал несколько примеров из своей жизни — друга Вову, семья которого всемером жила в маленькой трёшке и друга Женю, чья семья ютилась впятером в микроскопической хрущёвской двушке, а сам Женя при этом жил в тёмном углу за шкафом. В комментариях читатели накидали множество ещё более ужасающих примеров — например, как семья из пятерых человек ютилась в микроскопической комнате в коммуналке.

Сейчас проблемы с жильём постепенно решаются, но во многих семьях они остались, и мешают их решению часто не какие-то там обстоятельства, а именно совковые привычки, впитанные как норма. В совке считалось нормой жить с родителями в уже глубоко взрослом возрасте, про таких инфантильных товарищей даже снимали фильмы. Насмотревшись таких фильмов, современные инфантилы продолжают жить с родителями, никак не стараясь улучшить свои жилищные условия.

Также в совке считалось нормой "свалиться на голову" родственникам (приехать из провинции в крупный город) и жить у них неделями, если не месяцами. В совке это было вполне объяснимо — в СССР не существовало толкового рынка аренды нормальных гостиниц, сегодня ситуация с этим поменялась — но многие продолжают сваливаться на голову родне и сейчас. Вероятно, думают, что сильно осчастливят их своим присутствием.

4. Совковая мебель.

Помимо загаженных дворов, подъездов и перенаселённых квартир, шокирует иностранцев и гадкая совковая мебель, которую многие продолжают хранить до сегодняшнего дня — кто от бедности, а кое-кто и от упорного, козлиного упрямства и нежелания что-то менять.

Как происходит на Западе? Люди меняют мебель в среднем раз в 5-10 лет, оставляя лишь дорогие сердцу антикварные вещи, которые передаются из поколение в поколение — чаще всего это резные платяные шкафы, кресельные гарнитуры или какие-нибудь комоды, а в скандинавских странах в доме можно увидеть даже какой-нибудь старинный бабушкин сундук.

В бывшем же совке люди хранят старую мебель десятилетями, чаще всего просто от бедности, причём никакой антикварно-культурной ценности она не имеет — чаще всего это драные кресла на тонких шатких ножках, кривая и вздувшаяся кухня "Тамара" из облупленного и местами прогоревшего ДСП, колченогие табуретки и полированный сервант со слипшимися никогда не читанными зелёными и красными книжками внутри. Иностранцев это часто удивляет и шокирует.

5. Ковры на стенах.

О которых я уже подробно рассказывал вот тут. Повторюсь лишь вкратце — в убогом СССР ковёр был показателем богатой и сытой жизни, так как считался предметом роскоши — ковры стоили по 300, 500 и даже 800 рублей, что при средней зарплате в 120-150 рублей было очень даже много. Можно сказать, что ковёр был предметом псевдороскоши, так как его реальная стоимость была невысокой (он производился машинным способом), но из-за общественных запросов на некую "роскошь", которая давала бы повод выделиться — ковёр стал стоить столь дорого. Проще говоря — ковры и совковый говнохрусталь заняли место "роскошной обстановки", которая в дореволюционные времена создавалась действительно ценными и дорогими вещами, вроде столового серебра, дорогих картин и антиквариата.

Большинство совковых ковров не представляют никакой реальной ценности (сотканы на машинах массовым тиражом из синтетики), уродски выглядят и одним своим видом превращают любую более-менее приличную квартиру в жуткий бабушатник, похожий на юрту. Тем не менее — многие продолжают хранить ковры на стенах и сегодня, чем сильно удивляют иностранцев.

6. Захламленные балконы.

Если вы хотите отличить действительно развитую страну от недоразвитой — посмотрите на её балконы. Это аксиома, которая работает всегда одинаково — в развитой стране никто и никогда не застекляет балконы, точнее — не изменяет архитектурный вид здания, который был создан изначально (это касается также и установки кондиционеров на фасаде). А если это и делается — то централизованно, в одном стиле у всего архитектурного сооружения. Польша запретила стеклить балконы во всех городах — и в прошлом году перешла из разряда развивающихся стран в развитые.

"А у нас другой климат!" — внезапно вскрикивают фанаты СССР, как только слышат про застеклённые балконы, но я предложу съездить им например в Данию или Норвегию, где ничуть не теплее — вы не увидите там этих говняных самостроев. И наоборот — в жарких постсоветских странах вы увидите не только застеклённые балконы, но и пристроенные целые комнаты на каких-то умопомрачительных самодельных колоннах — так что разруха происходит вовсе не на балконах, а в головах.

Иностранцев шокирует и пугает не только вид застеклённых балконов (который ужасен сам по себе), но и то, что на них находится — а находится там немало. На среднестатистическом постсоветском застеклённом балконе можно найти какой-нибудь старый буфет, две шаткие прикроватные тумбочки (одна без дверей), трёхрожковую люстру с разбитыми остатками плафонов, старую наволочку с окаменевшими сушёными подлещиками внутри, комплект зимней резины, подшивку журнала "Наука и Жизнь" за 1982-88 годы, раму от велосипеда, стеклянные баночки с засохшей землёй на дне, ворох старого тряпья, рваные советские кроссовки "ботас", рулон грязной-рыжей полиэтиленовой плёнки и лыжи "телеханы" с обкусанными носами. Для чего всё это годами хранится на застеклённом балконе — вы иностранцу не объясните никогда.

7. Огромные собаки.

Совершенно загадочная постсовковая традиция — держать дома огромных собак. Лично я очень люблю собак и живу в достаточно просторной квартире — но мне никогда бы не пришло в голову идея завести дома кого-то крупнее уайт-терьера. И для меня совершенной загадкой является то, зачем и для чего люди заводят маленьких "брежневках" или вообще в микроскопических "хрущёвках" огромных овчарок, догов и лабрадоров.

Большие собаки должны жить исключительно в больших домах при которых, желательно, имеется большой участок — так как им нужно бегать и двигаться — а в квартире это совершенно невозможно сделать. Да, собак выводят погулять — но далеко не во всех районах у них есть возможность разгуляться, и большую часть времени собаки в любом случае страдают в микроскопических квартирках.

8. Домашние суеверия.

Удивительными и непонятными для инострацев являются и пост-советские домашние суеверия и приметы, коих существует немало — ничего нельзя "передавать через порог", через порог нельзя также и целоваться, перед дальней дорогой (кстати, а кто определяет степень её "дальности"?) нужно обязательно "посидеть на дорожку", хлеб на стол можно класть исключительно круглой стороной вверх, а чтобы "не сглазить" — нужно обязательно поплевать через левое плечо постучать по дереву — в крайнем случае "высшие силы" удовлетворяться и стуком по кровати из ДСП)

Природа таких суеверий давно изучена — они стали массово появляться именно в СССР, когда сельское население начало массово мигрировать в города — зачастую попросту спасаясь от страшного голода. Люди переезжали в города, но по сути оставались жителями сельской общины и часто перетаскивали с собой в город суеверия — которые уже "обустраивались" в новых городских декорациях и затем передавались от человека к человеку. Лично я сам однажды чуть не стал ретранслятором городского суеверия — один друг в детстве с серьёзным видом мне заявил, что ни в коем случае нельзя касаться ногой крышки люка — мол, плохая примета! На что я резонно ответил, что "плохой приметой" это может стать только в одном случае — если наступить на плохо закреплённую крышку и улететь в колодец)

9. Кухонные посиделки и разговоры "за жизнь".

Кухонные разговоры и посиделки считаются показателем какой-то особой "душевности", а лично я вижу в них ещё один рудимент совка — в котором люди были лишены возможности октрыто обсуждать свои проблемы и часто становились собой только в тесных прокуренных кухнях — где были "все свои" и с вероятностью 99,9% никто не донесёт на "крамольные разговоры" в органы. Эта ситуация даже была увековечена в песне "Скованные" группы "Наутилус" — "одни слова для кухонь — другие для улиц, здесь брошены орлы ради бройлерных куриц".

Иностранцам, которые привыкли, что в их стране существует множество партий и профсоюзов, а за свободное выражение мнения никого не сажают — такая ситуация совершенно непонятна. Для них все эти кухонные посиделки выглядят самым настоящим совком.

Такие дела.

А вы знаете ещё какие-нибудь вещи, которые шокируют в наших домах иностранцев? Что вообще обо всем этом думаете?

Напишите в комментариях, интересно)

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Источник: Facebook Максима Мировича
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Spiridonov Alexandr
Spiridonov Alexandr
На балконах иногда хранят небольшие запасы стройматериалов для дачи, или для домашнего технического творчества. Тут уж извините, - мой балкон, что хочу то и поставлю. Могут быть, конечно, ограничения, связанные с пожарной безопасностью, но это отдельная тема.
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Spiridonov Alexandr
Spiridonov Alexandr
Традиция держать в квартирах здоровенных собак возникла по-моему в самом конце 80-х, когда "неожиданно" выяснилось, что в СССР есть преступность. Перепуганные обыватели кинулись защищаться, кто как может, отсюда и собаки. На мой взгляд - совершеннейшая глупость. Собака нужна в частном доме, чтобы предупреждать лаем, если кто-то лезет через забор (да и в этом случае не обязательно здоровенная). В квартире, если кто-то пытается войти, слышно и без собаки, а вооруженного грабителя с автоматом (который мерещился совковому обывателю), собака не остановит.
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