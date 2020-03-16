В типичном жилье стран бывшего Советского Союза иностранцев больше всего шокируют "рудименты жизни в СССР".

Об этом блогер Максим Мирович написал на livejournal.com. Он выделил топ-9 самых странных особенностей, поражающих граждан других государств, особенно из Западной Европы или США, которые росли в других условиях.

"Скажу сразу, что всё перечисленное относится, скорее, к так называемым бабушатникам, в которых живут люди среднего возраста и старшего поколения (часто любящие СССР), среди своих друзей из числа молодежи я такого не наблюдаю", – написал блогер.

Квартира в советском стиле. Иллюстрация Back-in-USSR.com

Далее приводим формулировки без изменений:

1. З*сранные подъезды.

Театр начинается с вешалки, квартира начинается с подъезда. Во многих пост-советских странах подъезды старого жилого фонда находятся если не в плачевном, то в достаточно печальном состоянии. "Печальность" может варьироваться – скажем, в центре Минска подъезды выглядят более-менее, постепенно "опечаливаясь" к панельным окраинам, но общее правило всегда одно – в постсоветском подъезде практически никогда не бывает так же чисто и уютно, как дома.

maxim-nm.livejournal.com

2. Загаженные дворы.

Причина этой проблемы ровно та же, что и в загаженных подъездах – люди не ощущают двор "своим", для них это "чужая", государственная территория. Во дворе можно плевать, мусорить, разбрасывать бутылки – причём делают это не только захожие странствующие алкоголики, но и вполне себе местные жители, живущие в близлежащем доме.

maxim-nm.livejournal.com

3. Перенаселённость.

Бич наших квартир – перенаселённость, оставшаяся ещё с советских лет – в СССР народ жил очень бедно и скученно.

Сейчас проблемы с жильём постепенно решаются, но во многих семьях они остались, и мешают их решению часто не какие-то там обстоятельства, а именно совковые привычки, впитанные как норма.

maxim-nm.livejournal.com

4. Совковая мебель.

Помимо загаженных дворов, подъездов и перенаселённых квартир, шокирует иностранцев и гадкая совковая мебель, которую многие продолжают хранить до сегодняшнего дня – кто от бедности, а кое-кто и от упорного, козлиного упрямства и нежелания что-то менять.

Как происходит на Западе? Люди меняют мебель в среднем раз в 5-10 лет, оставляя лишь дорогие сердцу антикварные вещи, которые передаются из поколение в поколение.

maxim-nm.livejournal.com

5. Ковры на стенах.

В убогом СССР ковёр был показателем богатой и сытой жизни, так как считался предметом роскоши – ковры стоили по 300, 500 и даже 800 рублей, что при средней зарплате в 120-150 рублей было очень даже много. Можно сказать, что ковёр был предметом псевдороскоши, так как его реальная стоимость была невысокой (он производился машинным способом), но из-за общественных запросов на некую "роскошь", которая давала бы повод выделиться, ковёр стал стоить столь дорого.

Проще говоря – ковры и совковый говнохрусталь заняли место "роскошной обстановки", которая в дореволюционные времена создавалась действительно ценными и дорогими вещами, вроде столового серебра, дорогих картин и антиквариата.

maxim-nm.livejournal.com

6. Захламленные балконы.

В развитой стране никто и никогда не застекляет балконы, точнее – не изменяет архитектурный вид здания, который был создан изначально (это касается также и установки кондиционеров на фасаде). А если это и делается – то централизованно, в одном стиле у всего архитектурного сооружения.

maxim-nm.livejournal.com

7. Огромные собаки.

Совершенно загадочная постсовковая традиция – держать дома огромных собак. Лично я очень люблю собак и живу в достаточно просторной квартире – но мне никогда бы не пришло в голову идея завести дома кого-то крупнее уайт-терьера.

maxim-nm.livejournal.com

8. Домашние суеверия.

Удивительными и непонятными для инострацев являются и пост-советские домашние суеверия и приметы, коих существует немало – ничего нельзя "передавать через порог", через порог нельзя также и целоваться, перед дальней дорогой (кстати, а кто определяет степень её "дальности"?) нужно обязательно "посидеть на дорожку", хлеб на стол можно класть исключительно круглой стороной вверх, а чтобы "не сглазить" – нужно обязательно поплевать через левое плечо постучать по дереву – в крайнем случае "высшие силы" удовлетворяться и стуком по кровати из ДСП.

maxim-nm.livejournal.com

9. Кухонные посиделки и разговоры "за жизнь".

Кухонные разговоры и посиделки считаются показателем какой-то особой "душевности", а лично я вижу в них ещё один рудимент совка – в котором люди были лишены возможности открыто обсуждать свои проблемы и часто становились собой только в тесных прокуренных кухнях – где были "все свои" и с вероятностью 99,9% никто не донесёт на "крамольные разговоры" в органы.

maxim-nm.livejournal.com

Как писал OBOZREVATEL, знаменитые советские ковры, которые были в каждом доме в СССР, можно было заказать в каталоге Внешпосылторга. Их привозили из союзных республик и даже из-за границы. В сети рассказали, что означают узоры на этом предмете "роскоши".

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