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8 декабря • обновлено в 08:35
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Елена Кудренко
Елена Кудренко
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Что с Украиной будет после Зеленского?

1.9т

История последних лет показывает, что Украина выбирает то умного, то дурака. Один за другим - как будто наша общая электоральная масса не может определиться. За Ющенко пришел дурак Янукович, за умным Порошенко - сегодняшнее недоразумение. Да, бежать, запыхавшись, на беговой дорожке ни Ющенко, ни Пороху в голову не приходило. Наверное, потому, что было некогда, да и мысли в голове были настолько серьезными, что отвлекаться на подобную ерунду не возникало необходимости.

Да и потом, кто-то доказывает свою значимость делами, а кто-то - голым торсом из спортзала и кривлянием перед избирателями-"девочками", как показала статистика, далеко не 18-ти лет от роду.

Следующая полоса должна быть белой - это закономерно. Пожили при дураке, набили шишки, и хватит. Если страна останется. А меня все чаще интересует вопрос: как быть после? Как разгребать все это? Как спасать и приводить в порядок Конституцию - если ее сейчас тронут? Как восстанавливать репутацию и утраченные дипломатические связи? Как возвращать на место децентрализацию, под основание которой они уже копают? Как удерживать линию обороны?

Только вот насколько сложной задачей будет для нашего народа следующим выбрать умного президента? Если руководствоваться методом тыка - то пророссийские уже были. т.е. Оппоблок должен пролететь мимо (ну реально, хватит!). Дураки у власти сейчас - и следующий срок им не выстоять. Ладно, демократов не поняли - остаются националисты?

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Изюминка в том, что националистом сегодня является каждый адекватный и критически мыслящий украинец. Ну, в той или иной мере. Я не называю националистами наши старые кадры, потому что странные телодвижения в компании российских лиц (Билецкий очень вызывает вопросы) и удивительная неспособность личные амбиции приструнить на благо реальной независимости и силы Украины - это не тот национализм. Это что-то, годами существовавшее параллельно с коммунистами, ни хитрости, ни стратегии - все в лоб, а результата никакого.

Так вот - националистами те же россияне называют всех, кто идет защищать нашу страну. В самой России таких националистов нет - поэтому они, казалось бы, высмеивают это наше качество, но на самом деле они просто его не понимают. Они с ним не сталкивались. А наши дураки - им вторят и верят.

Следующими Украиной должны править нормальные, адекватные, резкие в суждениях и мудрые в поступках граждане (как бы их ни называли), потому что только такие смогут расчистить то, что сейчас валят "новые" и "незапятнанные властью и коррупцией" лица. Как писали и говорили перед выборами поклонники Квартала - "ничего, что он не компетентен, он наберет специально обученных людей".

Ага. Увидели - кем обученных? Как обученных? И к чему это ведет?

Так что хватит с нас и дураков, и пророссийских политиков.

Только здоровый национализм с хорошей долей демократии.

P.S. Порох баллотироваться уже не будет. Он метит в Европарламент.

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Автор
Елена Кудренко Елена Кудренко
Тема
Российско-украинский конфликт
Персоны
Владимир Зеленский Петр Порошенко
Место
Украина
Источник
Источник: Facebook Олени Кудренко
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Северг Олег
Северг Олег
Украина это страна которая находится в стадии распада. Изначально Украина создавалась из неразрешимых противоречий. Расколотая страна по сути состоящая из двух народов антагонистов - малоросов и малопололяков. Православных востока и католиков запада. Тех кто жил веками с русскими и Россией и тех кто веками жил с полякоами и Польшей. Сейчас всё это трещит и распадается. Малопольша временно получила контроль над исторически русскими областями и русским территориями, навязывает Малороссии чуждую ей культуру и противоречия как и болезнь загнаны в глубь. И старательно заретушированы. Но ничего не поменлось. Это просто всё та же Малороссия и Малопольша. И пока они не проведут между собой нормальную границу мира на Украине не будет.
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Mega Death
Mega Death
Что будет? А будет вот что .В лучшем случае Украина вернется к своим границам 1654 года. И то лишь для того , чтоб эти чубатые хуторяне по оставшимся долгам рассчитывались))
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