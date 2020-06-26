В "Свободе слова Савика Шустера" обсудят политику РФ в отношении Украины
В пятницу, 26 июня, в 21:00 в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" гости студии обсудят, что на самом деле россияне думают о политике России в отношении Украины и справится ли украинская власть со стихией на западе страны.
Трансляцию можно будет посмотреть на странице шоу в Facebook или в интернете @shusteronline.
В студии традиционно развернется острая дискуссия в поисках ответов на актуальные вопросы:
Поддерживают ли россияне политику Путина в отношении Украины?
Справится ли власть с наводнениями в Западной Украине?
Почему РФ пытается приватизировать победу во Второй мировой войне?
Зрители ток-шоу увидят в эфире результаты первого эксклюзивного опроса: чего больше всего боятся россияне?
Гости студии:
Арсен Аваков, министр внутренних дел Украины;
Леонид Кравчук, президент Украины (1991-1994);
Петр Порошенко, президент Украины (2014-2019);
Юлия Тимошенко, премьер-министр Украины (2007-2010);
Вячеслав Кириленко, вице-премьер-министр Украины по гуманитарным вопросам;
Ирина Верещук, народный депутат, "Слуга народа";
Михаил Добкин, народный депутат VIII созыва;
Елизавета Ясько, народный депутат, "Слуга народа", председатель украинской делегации в ПАСЕ;
Андрей Заблоцкий, председатель Государственного агентства лесных ресурсов Украины;
Егор Фирсов, исполняющий обязанности председателя Государственной экологической инспекции Украины (2019 - май 2020)
Василий Онутчак, городской голова Яремче;
Кшиштоф Занусси, польский режиссер, кинопродюсер;
Андрей Зубов, российский ученый-историк;
Эмануэлис Зингерис, член Сейма Литовской Республики;
Наталья Гуменюк, журналистка.
Как сообщал OBOZREVATEL, "Свобода слова Савика Шустера" провела первый эксклюзивный опрос среди жителей России об отношениях с Украиной.
Среди вопросов, на которые ответили россияне, были: "Чего они больше всего боятся?" и "Поддерживают ли они политику президента РФ Владимира Путина в отношении Украины?".