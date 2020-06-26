В 'Свободе слова Савика Шустера' обсудят политику РФ в отношении Украины

В пятницу, 26 июня, в 21:00 в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" гости студии обсудят, что на самом деле россияне думают о политике России в отношении Украины и справится ли украинская власть со стихией на западе страны.

Трансляцию можно будет посмотреть на странице шоу в Facebook или в интернете @shusteronline.

В студии традиционно развернется острая дискуссия в поисках ответов на актуальные вопросы:

В эфире "Свободы слова Савика Шустера" ожидается первый эксклюзивное опрос

Поддерживают ли россияне политику Путина в отношении Украины?

Справится ли власть с наводнениями в Западной Украине?

Почему РФ пытается приватизировать победу во Второй мировой войне?

Зрители ток-шоу увидят в эфире результаты первого эксклюзивного опроса: чего больше всего боятся россияне?

Гости студии:

Арсен Аваков , министр внутренних дел Украины;

Леонид Кравчук , президент Украины (1991-1994);

Петр Порошенко , президент Украины (2014-2019);

Юлия Тимошенко , премьер-министр Украины (2007-2010);

Вячеслав Кириленко , вице-премьер-министр Украины по гуманитарным вопросам;

Ирина Верещук, народный депутат, "Слуга народа";

Михаил Добкин , народный депутат VIII созыва;

Елизавета Ясько , народный депутат, "Слуга народа", председатель украинской делегации в ПАСЕ;

Андрей Заблоцкий , председатель Государственного агентства лесных ресурсов Украины;

Егор Фирсов , исполняющий обязанности председателя Государственной экологической инспекции Украины (2019 - май 2020)

Василий Онутчак , городской голова Яремче;

Кшиштоф Занусси , польский режиссер, кинопродюсер;

Андрей Зубов, российский ученый-историк;

Эмануэлис Зингерис , член Сейма Литовской Республики;

Наталья Гуменюк, журналистка.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Свобода слова Савика Шустера" провела первый эксклюзивный опрос среди жителей России об отношениях с Украиной.

Среди вопросов, на которые ответили россияне, были: "Чего они больше всего боятся?" и "Поддерживают ли они политику президента РФ Владимира Путина в отношении Украины?".