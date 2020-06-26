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В "Свободе слова Савика Шустера" обсудят политику РФ в отношении Украины

Марина Погорилко
Марина Погорилко
Общество
1,4 т.
В 'Свободе слова Савика Шустера' обсудят политику РФ в отношении Украины

В пятницу, 26 июня, в 21:00 в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" гости студии обсудят, что на самом деле россияне думают о политике России в отношении Украины и справится ли украинская власть со стихией на западе страны.

Трансляцию можно будет посмотреть на странице шоу в Facebook или в интернете @shusteronline.

В студии традиционно развернется острая дискуссия в поисках ответов на актуальные вопросы:

В эфире "Свободы слова Савика Шустера" ожидается первый эксклюзивное опрос

В эфире "Свободы слова Савика Шустера" ожидается первый эксклюзивное опрос

  • Поддерживают ли россияне политику Путина в отношении Украины?

  • Справится ли власть с наводнениями в Западной Украине?

  • Почему РФ пытается приватизировать победу во Второй мировой войне?

Зрители ток-шоу увидят в эфире результаты первого эксклюзивного опроса: чего больше всего боятся россияне?

Гости студии:

  • Арсен Аваков, министр внутренних дел Украины;

  • Леонид Кравчук, президент Украины (1991-1994);

  • Петр Порошенко, президент Украины (2014-2019);

  • Юлия Тимошенко, премьер-министр Украины (2007-2010);

  • Вячеслав Кириленко, вице-премьер-министр Украины по гуманитарным вопросам;

  • Ирина Верещук, народный депутат, "Слуга народа";

  • Михаил Добкин, народный депутат VIII созыва;

  • Елизавета Ясько, народный депутат, "Слуга народа", председатель украинской делегации в ПАСЕ;

  • Андрей Заблоцкий, председатель Государственного агентства лесных ресурсов Украины;

  • Егор Фирсов, исполняющий обязанности председателя Государственной экологической инспекции Украины (2019 - май 2020)

  • Василий Онутчак, городской голова Яремче;

  • Кшиштоф Занусси, польский режиссер, кинопродюсер;

  • Андрей Зубов, российский ученый-историк;

  • Эмануэлис Зингерис, член Сейма Литовской Республики;

  • Наталья Гуменюк, журналистка.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Свобода слова Савика Шустера" провела первый эксклюзивный опрос среди жителей России об отношениях с Украиной.

Среди вопросов, на которые ответили россияне, были: "Чего они больше всего боятся?" и "Поддерживают ли они политику президента РФ Владимира Путина в отношении Украины?".

Наводнение на западе Украины 2020 годаСвобода слова Савика ШустераСавик ШустерВладимир Путин
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