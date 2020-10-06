Не успел народ отойти от выкрутасов старого засланца Витольда, как на сцену вернули слегка отдохнувшего и посвежевшего где-то на 17 кг Сивоху. Похоже, что вот этот витольдо-кравчучко-сивошный балаган будет гастролировать по Минску изредка меняясь местами или париками.

И на манеже снова все те же и их песня о мире где-то посредине.

Украинцев настоятельно и тщательно убеждают в том, что ОРДЛО — это не смертельно, оно хоть слегка и постреливает, но там постреливают наши люди, слегка испугавшиеся НАТОвских афроамериканцев.

Этот неумолкающий хор политических мертвецов, оживленных то ли внучками, то ли жучками, продолжает обрабатывать социум и толкать его в нужном Кремлю направлении. "Особый статус Донбасса", "всего Донбасс", как проговорился Витольд Фокин, нужен Путину еще вчера.

Это насторожило. Я вот понимаю административные границы города, села, ОТГ, района, области, но вот где административные границы того, что имеют в виду Путин и Минская группа в полосатых купальниках, мне не понятно.

Сколько раз намекала, писала, что "Донбасс" — это не область, не город и даже не район, это аббревиатура от геологического топонима "Донецкий каменноугольный бассейн" и границы этого геологического топонима есть только на геологической карте, а не административной карте Украины. А у нас, слава Богу, геологические ископаемые, географические районы, исторические и архитектурные памятники, ну, и разные там артефакты, не имеют ни голоса, ни "республик".

Хотя, пошли таких дураков к Мариинской впадине, они и ее "республикой" назовут и под "особым статусом" на блюдечке РФ подадут.

Так вот "Донбасс" он существует исключительно в разговорной речи и в воспаленном воображении Путина. В Украине существуют Луганская и Донецкая области.

А "весь Донбасс" по-фокински — это уже не сепаратизмом попахивает, а терроризмом, поскольку несет в себе угрозу захвата чужой территории, а именно, Ростовской области, и ставит нашу страну в неловкое положение.

Люди, которые не видят угрозы в таких словесных изысках, не увидят угрозы оккупации и всей Украины. Ну, подумаешь, отдать террористам весь Донбасс, да забирайте вы это "кемську волость". А потом, ой, а почему у нас в городе триколорадные флаги, и пенсия в рублях, нет безвиза, и служба в ихтамнетовской армии где-нибудь в очередной горячей точке.

Заметьте, РФ не просит ничего для ОРДЛО. Всегда речь идет о "Донбассе". А, если брать геологический топоним, то начинается он в Днепропетровской области и заканчивается в Ростовской. Вот такой геологический пласт, залежей угля, а не "народа Донбасса", как многие думают.

Почему России так важен именно этот нарратив "Донбасс" и что прячется за словом "весь", . Как и о том, что с нами начали играть в опасную для нас игру "угадай, где завтра закончатся границы ОРДЛО".

Что за "приз" спрятан в наперстках?

— "особый статус ОРДЛО с полной амнистией пророссийских боевиков и признанием нашей вины в гражданской войне, государственным русским и восстановлением Донбасса за счет Украины";

— "особый экономический статус ОРДЛО в границах всей Луганской и Донецкой областей с полной амнистией пророссийских боевиков и признанием нашей вины в гражданской войне, государственным русским и восстановлением Донбасса за счет Украины";

— "особый экономический статус Донбасса, куда может войти от 3-х до 9-ти областей Украины с полной амнистией пророссийских боевиков и признанием нашей вины в гражданской войне, государственным русским и восстановлением Донбасса за счет Украины".

Горящая Луганщина и гибнущие в огне люди до сих пор вне поля зрения наших мироносцев. Вот это "оно само" — рассосется, перегорит, загорелось, как-то решится- оно уже порядком надоело.

Горящая Луганщина и не прекращающиеся обстрелы мирных частей Украины российскими ихтамнетами и их луганскими коллаборантами, никак не связываются в единый узел военных действий.

И, знаете, чтобы не связали, подожгли и внутри ОРДЛО. Да, как только заговорили о поджогах Станичных лесов, как тут же запылали Ровеньки и Красный Луч, Свердловск и Антрацит. Мол, видите, это не мы, это погода.

Оккупанты выжигают эту землю. Причем, руками коллаборантов, которые за 500 рублей жгут свои города, и тут же хищно скалят зубы – Украина отстроит.

Да, "особый статус" — это мы там все восстанавливаем. Не оккупант, а мы. Мы несем ответственность за войну. Мы, а не оккупант. И у тех, кто нас там ненавидит появиться карт-бланш в ненависти "они дали нам особый статус под давлением Кремля, Россия нас защитила, а они, укропы, проиграли начатую ими же войну".

Пока нас убеждают в мире и что там наши люди, там готовятся к войне и оккупации всей территории Украины. Смотрите, уже все забыли, чем заканчивался 2019 год.

После победы пророссийских сил в Украине и реванша "штеп" ОРДЛО выдвинуло ультиматум: "Украина обязана освободить территорию республик, которую она оккупировала, и отдать республикам всю административную границу Луганской и Донецкой областей". Как вы понимаете, все выступления ОРДЛынцев, это, как и "голос Фокина", всего лишь голос, они всего лишь рот, которым говорит Кремль.

Заявления "отдайте нам все" в 2019-м прозвучало не просто так, это уже была кампания "весь Донбасс особый статус", но, уже ее финишная стадия. Кремль получил украинский истеблишмент и начал качать свои права.

Снова звучит "амнистия всем". На фоне тысяч погибших, истерзанных, ухмылки "а что нам за это будет, а ничего". Почему "амнистия"? Амнистия дается тем, кто отбывает наказание за хорошее поведение, осознание вины.

А тут ни осознания, ни поведения, но Путин упорно добивается амнистии мародерам своего края и убийцам тысяч украинцев. Дадим амнистию коллаборантам-признаем "гражданскую войну", а ведь именно это наше признание так нужно оккупанту, чтобы скрыть свою вину.

Ну, и чей голос звучит из сивохо-витольдо-кравчуков? Их? Нет, голос Путина!

Отдельная песня "крепкие хозяйственники Донбасса", которые после введения "особого статуса" должны не только остаться управлять "всем Донбассом", но и получить право избираться и быть избранными, право занимать государственные должности и работать на госслужбе. Все коллаборанты, прокуроры, милиция, судьи, чиновники, учителя, журналисты, пропагандисты, все они "только охраняли мирный покой мирных граждан и обеспечивали их социальную сферу".

Отсюда разговоры про "совместные реинтеграционные патрули", "совместное патрулирование границы". Отсюда и культурно-экономическая свободная зона вне законов и правил Украины, вне налогов, только с хищным "дай-ты обязана". Нам навязывают жертовность, нам навязывают комплекс жертвы – "ты виновата, ты обязана, ты должна", а РФ снова вне игры, снова в тени, "миротворец".

Каждый день через фокино-сивох, через ЛОМов "голосов Донбасса", через СМИ, новости о работе Минской ТКГ, через нелепые и даже порой скандальные сценки, которые разыгрывают сценаристы, выпуская на свет божий этих фриков, идет моделирование общественного мнения — ОРДЛО нужно дать особый статус, чтобы был мир.

"Весь Донбасс" — звучит оптимистично, патриотично и трепетно. Это сарказм, кто не понял. "Донбасс" — слово аббревиатурный топоним, геологический топоним, обозначающий Донецкий каменноугольный бассейн. Это не области Украины, не города, а каменноугольные залежи. Они начинаются в Днепропетровской области и заканчиваются в Ростовской. Поэтому "весь Донбасс", "голос Донбасса" и "народ Донбасса" — это смешно, мэм и оксюморон. Это нельзя вписать в закон и Конституцию, как административную территорию.

Это знают все: чиновники-законники, работающие с законом и законодательными актами, студенты и выпускники юридических ВУЗов, грамотные граждане Украины, европейские чиновники. В общем, чтобы было понятно — прогрессивное человечество, которое считает себя образованным.

Но, не Россия. Там реально считают, что Донбасс — это официальное название территории, типа Сибирь. Именно поэтому дедушко-сивохо-миротворцы, и несут российские нарративы в массы – "весь Донбасс".

Но, вот почему-то никто не говорит о другом. Обстрелы не прекращаются, РФ наращивает в ОРДЛО военную мощь, а сами жители ОРДЛО в критическом их большинстве массово получают паспорта РФ, "паспорта республик" и не хотят ни статусов, ни Украины, ведь тогда они не получат вторую –третью-четвертую выплату, а многие получат еще и уголовное дело, ведь около 35% получателей соцвыплат в Украине из ОРДЛО давно мертвы, и это решалы проходят идентификацию, пользуясь украинской коррупцией.

Я все чаще задаю читателям вопрос: а знаете ли вы что там, на той стороне войны?

А хотят ли жители ОРДЛО мира, особый статус в составе Украины, быть частью Украины, быть частью РФ, быть вне этих государств и оставаться "республиками" вне закона?

Правды о том, что думают и что хотят жители ОРДЛО мы никогда не узнаем. В ОРДЛО даже жители не знают правду о себе. Там скрывают все: от количества заболевших и умерших, до количества проживающих. Любое "волеизъявление" здесь в ОРДЛО, будет сфальсифицировано. По-другому здесь не умеют, и не будут жить.

Нужно будет Путину, здесь нарисуют "все за особый статус", все 148%.

Нужно будет Путину, здесь нарисуют "все против особого статуса", все 148%.

Нужно будет Путину, здесь нарисуют "все за вхождение республик в состав Абхазии", все 148%.

И люди будут утвердительно кивать на результаты "да, именно так и было написано в бюллетене, я так и голосовал". Ведь здесь до сих пор уверены, что в мае 2014-го они голосовали "за вхождение в состав РФ", "чтобы быть в Украине, но самостоятельными", "за большую пенсию", "чтобы в РФ ездить без границ". То есть – каждый за свой симулякр.

Потом, когда им не понравится, и они не получат намечтанного, те же люди скажут "я не голосовал", "я не ходил", "я болел", "меня дома не было". Знакомо? Мне, да. Эти люди-флюгеры живут и в ОРДЛО, и здесь, в мирных частях Украины.

Единственное, где можно узнать правду о том, что думают, и что хотят жители ОРДЛО, это соцсети. Но, вот украинские соцопросы туда не пустят, если только…Если только они не будут соответствовать кремлевской позиции. И тогда "все 148% за особый статус".

И так, наши люди там, хотят мир любой ценой. Соцопросов нет. "Выборы" рукой Кремля. Казалось бы тупик. Но, нет.

А может, стоит просто внимательно посмотреть, как живут "наши люди там, которые просто за мир, против всего плохого и за все хорошее"?

Чем они живут?

В школах запрещена украинская мова, история Украины. Все мероприятия "с Россией в сердце". Все герои — моторылы. Все враги-укрофашисты, ну, и немножко НАТО.

Умереть за РФ учат на уроках НВП, истории и физкультуры. Кадетские и казачьи военные корпуса, военные лагеря, военные полигоны и военные игры для детей, где главное-убить укропа. Даже спектакли и сценки КВН-убить укропа.

Их "мы хотим мира" звучит "мы хотим уничтожить Украину".

В своих статьях я часто использую скрины из соцсетей ОРДЛО, чтобы показать правду, а не то, в чем вас пытают убедить. "Наши люди там" хотят мира ценой нашего уничтожения.

Их мир-это война!

Их мир-это гетто.

Их мир-это насилие!.

А нам предлагают отдать им "весь Донбасс" ради мира, чтобы перестали стрелять. Но, наступит ли он, этот самый мир, и каков он будет? Мир нашей победы или мир нашей капитуляции?

А пока вы думаете над этими вопросами, я покажу вам "мирные" новости из ОРДЛО:

"В ЛНР прошли показательные выступления и выставка военной техники, посвященные шестилетию образования Народной милиции ЛНР, мероприятия состоялись в Луганском военно-патриотическом парке культуры и отдыха "Патриот".

Вот только фото военной техники, вызывают не только вопросы "а хотят ли в ОРДЛО мира", но и другие, а где, собственно, "мирные шахтеры Донбасса" взяли всю эту технику, в том числе, и запрещенную Минскими соглашениями? – Накопали? Собрали из конструктора?

Дедушко-витольд и дедушко-кравчук и не дедушко, но тоже в обписяных штанцях сивохо, как-то молчат по этому поводу.

Так откуда "дровишки", а, "мирные жители Донбасса"?