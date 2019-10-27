Владимир Зеленский, будучи комиком и народным любимцем, привык к поддержке и аплодисментам. И позволяя себе как комику на сцене многое, получал поддержку толпы. Но став президентом Украины, он не избавился от старой привычки. И он жаждет признания, оваций и любви народа. Но ведь теперь его оценивают не как юмориста или актера, а как политика. И то, что простительно юмористу, непозволительно для политика.

Поехав в Золотое и показав себя хамом, президент совершил ошибку, которая будет дорого ему стоить среди электората. Ближайшие соцопросы это покажут.

Конечно, можно опять начать ездить по регионам, изображая совкового председателя колхоза и гонять мелких чиновников, можно провести несколько арестов и на время переключить внимание общества, можно записать видосик или срежиссировать очередное пиар-шоу. И на время это сможет чуток подлатать рейтинг.

Но когда дело доходит до конкретики, до стратегического планирования и принятия решений, то, к сожалению, Зеленский показывает себя не с лучшей стороны, а его команда показывает себя, как толпа неопытных и некомпетентных аматоров.

А президент обязан принимать решения постоянно. Особенно если именно он формирует монобольшинство в ВР, сам выбирает Кабмин и управляет всем силовым блоком. Ответственность давит. А многие принятые решения явно отличаются от того, что ждут избиратели. В общем, ошибка за ошибкой.

И как сказал Игорь Валерьевич Виктору Михайловичу:

- Жизнь — это супермаркет, бери что хочешь, но касса — впереди.

Так вот по отношению к шестому президенту это не менее актуально. А касса все ближе и ближе.

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