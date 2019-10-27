Главная Новости
27 октября • обновлено в 15:03
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Блоги - Общество

Борислав Береза
Борислав Береза
Депутат Верховной Рады Украины 8 созыва Все статьи автора

Что простительно юмористу - непозволительно для политика

3.1т

Владимир Зеленский, будучи комиком и народным любимцем, привык к поддержке и аплодисментам. И позволяя себе как комику на сцене многое, получал поддержку толпы. Но став президентом Украины, он не избавился от старой привычки. И он жаждет признания, оваций и любви народа. Но ведь теперь его оценивают не как юмориста или актера, а как политика. И то, что простительно юмористу, непозволительно для политика.

Поехав в Золотое и показав себя хамом, президент совершил ошибку, которая будет дорого ему стоить среди электората. Ближайшие соцопросы это покажут.

Новости
Браво, команда президента сделала всех нас!

Конечно, можно опять начать ездить по регионам, изображая совкового председателя колхоза и гонять мелких чиновников, можно провести несколько арестов и на время переключить внимание общества, можно записать видосик или срежиссировать очередное пиар-шоу. И на время это сможет чуток подлатать рейтинг.

Но когда дело доходит до конкретики, до стратегического планирования и принятия решений, то, к сожалению, Зеленский показывает себя не с лучшей стороны, а его команда показывает себя, как толпа неопытных и некомпетентных аматоров.

Новости
Запад не поможет. Воевать с Россией придется нам самим

А президент обязан принимать решения постоянно. Особенно если именно он формирует монобольшинство в ВР, сам выбирает Кабмин и управляет всем силовым блоком. Ответственность давит. А многие принятые решения явно отличаются от того, что ждут избиратели. В общем, ошибка за ошибкой.

И как сказал Игорь Валерьевич Виктору Михайловичу:

- Жизнь — это супермаркет, бери что хочешь, но касса — впереди.

Так вот по отношению к шестому президенту это не менее актуально. А касса все ближе и ближе.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Борислав Береза Борислав Береза
Темы
Война на Донбассе Новости Луганска и Луганской области
Персоны
Владимир Зеленский Игорь Коломойский Виктор Пинчук
Место
Украина
Тег
война
Источник
Источник: Facebook Борислава Березы
Поделиться в Facebook
4
Комментарии
2
1
Смешно
16
Интересно
8
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Великий Кормчий
Великий Кормчий
Больше всего улыбает как эти два жыда Ярош и Бляхер косят под Стэйтема. Передайте этим уе6анам, шо побрить подкастрюльник и отрастить щетину - не значит стать крутым! Трусость этих жыдов выдают их глаза и повадки ))) 2 ССЫКУНА ПАРХАТЫХ!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
2 из 3 ответов | показать все
Великий Кормчий
Великий Кормчий
Udmurt Anti, ты по что свиня с человеком хрюкаешь?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Udmurt Anti
Udmurt Anti
Великий Кормчий, а де загубився "пархатий герой" зеля? Чи він тепер "хоробрий, щирий та незалежний"?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1

Блоги / мнения

ads pixel