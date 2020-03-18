В Украине из-за коронавируса парализована целая область: что происходит в Черновцах в режиме ЧС

В Черновицкой области введена чрезвычайная ситуация. Из-за небывалой вспышки коронавируса (известно о 10 заболевших) власти региона решили заранее "закрыться на ключ", дабы уберечь себя от масштабной трагедии.

С 15 марта и до 3 апреля область полностью парализована – десятки тысяч людей пытаются самостоятельно добраться до работы, многие же решили попросту остаться дома.

Что происходит в эпицентре COVID-19 в Украине и как черновчане живут в режиме ЧС – в материале OBOZREVATEL.

Главное:

На Буковине де-факто с 14 марта действует чрезвычайный режим. В области известно о 10 зараженных коронавирусом, поэтому власти решили заранее закрыть транспортное сообщение и отменить любые массовые мероприятия;

Как рассказывают местные жители, в городе и области ситуация спокойная. Дефицита продуктов нет, общественный транспорт уже не работает, люди не паникуют. Проблематичным лишь остается покупка марлевых масок и антисептиков в аптеках;

В Украине на уровне Офиса президента думают ввести чрезвычайное положение. Такая идея, в частности, обсуждалась во время заседания фракции "Слуги народа" с Владимиром Зеленским, 16 марта.

Первыми попали под удар

Буковина сейчас является центром коронавируса в Украине. Как сообщают в Центре общественного здоровья, количество зараженных граждан увеличилось до 38 человек (по состоянию на полдень 18 марта), двое из них умерли (одна – девушка с Буковины).

10 зараженных находятся в Черновицкой инфекционной больнице. Среди них украинцы возрастом 31, 18 и 10 лет, а также двое детей: год и десять месяцев и шесть месяцев.

На улицах Черновцов малолюдно

Одна из основных причин такой вспышки – за последние недели в регион вернулись тысячи украинцев из-за границы, преимущественно Европы, а там уже разгар заболевания. Именно поэтому первый случай COVID-19 произошел именно в Черновцах, где недуг обнаружили у мужчины, который вернулся на своем автомобиле из Румынии, а до этого побывал в Италии. После двух недель лечения врачи уже заявили о том, что заболевший пошел на поправку.

На фоне негативной тенденции местные власти решили не "тянуть резину" и ввести контрмеры. Глава Черновицкой ОГА Сергей Осадчук еще 13 марта заявил, что в области вводится чрезвычайная ситуация. Закрывают все рынки, торговые центры, гипермаркеты и т.д. за исключением только лишь продуктовых секторов. Ограничительные меры будут действовать с 15 марта по 3 апреля.

А с утра 18 марта в Черновцах полностью остановили общественный транспорт. Межгородское сообщение в регионе также парализовано.

В городе остановили общественный транспорт

Что происходит сейчас в Черновцах

OBOZREVATEL пообщался сразу с несколькими местными жителями. По их словам, в таком режиме жить неприятно, но лучше так, чем с эпидемией. Продукты на полках магазинов есть, дефицит не заметен. Из неудобств – не работает общественный транспорт, а в аптеках практически невозможно купить марлевые маски и антисептики.

"По моим наблюдениям, в городе народу мало, транспорта немного, скопления людей наблюдала сегодня только на продуктовом рынке. Подавляющее большинство людей – пенсионеры, большинство в масках. Продукты в магазинах есть, в АТБ видно, что покупают крупы, макароны. Вчера видела пустые полки с мясом (курица, свинина), но тут же подходили сотрудники магазина и старались наполнить прилавки. Поэтому дефицита нет. На остановках людей немного, в троллейбусах тоже ажиотажа нет, да и ездят в основном пенсионеры", – рассказывает Ирина Сопит.

Черновчанин Дмитрий Антонюк уточняет, что ажиотаж в городе был первые два дня после сообщения из облгосадминистрации о карантине. Сейчас же на улицах спокойно, малолюдно.

"Мамы с колясками и детьми гуляют, компании подростков по улицам шатают, кто-то постоянно пробегает по своим делам, гуляют супружеские пары (но это я редко встречал). Большинство ресторанов закрыты. Спортзалы, кинотеатры, театры, музеи не работают. Так что немного скучно и не многолюдно. Общественный транспорт не курсирует, на остановках людей нет. Те, кто работают и живут в отдаленных районах, в Facebook жаловались, как они добираться будут, но остальные одобрительно реагировали. Стоит отметить, что представители местной власти заходят к частным предпринимателям (малый, средний бизнес) и просят их прекратить деятельность до 3 числа. Предъявляют соответствующие документы. В случае невыполнения – штраф на 50 тысяч", – рассказал Антонюк.

"Возле банков и отделений "Новой почты" можно заметить очереди на улицах. Заходят люди туда по одному или по несколько человек Никто не жалуется. В помещениях, где большие залы, наклеили линии для соблюдения дистанции в очередях. Но как я заметил, люди сами стараются держать дистанцию. Мне кажется, что те, кто больше всего паникуют – уже давно скупились и сидят дома. Но в целом паники нет", – дополнил в комментарии OBOZREVATEL черновчанин.

За городом ситуация также спокойная. Местные жители стараются сидеть дома и в город не ездят. "Позвонил с утра своим родителям, они живут в пригороде Черновцов. Продукты в магазинах есть, паники нет. Междугородний транспорт очень плохо ходит", – поясняет OBOZREVATEL Александр Марусяк.

По словам местных жителей, если к режиму ЧС относиться с разумом и не думать о негативе, то на жизнь это особо не повлияет. А учитывая опасность распространения инфекции, определенные ограничения могут пойти и на пользу.

В Украине могут ввести чрезвычайное положение?

Такой сценарий уже несколько дней обсуждается как в Офисе президента, так и в Верховной Раде. Настаивает на этом варианте именно Владимир Зеленский.

По словам собеседников OBOZREVATEL в партии "Слуга народа", такое решение может быть введено в ближайшие дни. Тому есть несколько причин:

Заболевших будет больше. И если с несколькими сотнями зараженных медицина еще справится, то с десятками тысячами, вероятно, что нет. Поэтому лучше заранее "перестраховаться" и минимизировать риски.

Режим ЧС поможет успокоить банки и валютные спекуляции. Проще говоря – рост курса валют удастся частично остановить, и он перейдет психологические отметки в 30,35 грн.

Верховная Рада сможет проголосовать сразу несколько важных законов без митингов или массовых столкновений. Очевидно, что в первую очередь речь идет об открытии рынка земли.

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