Что означают узоры на коврах из СССР: раскрыт секрет

Знаменитые советские ковры, который были в каждом доме в СССР, можно было заказать в каталоге Внешпосылторга. Их привозили из союзных республик и даже из-за границы.

Об этом сказано в статье на pikabu.ru. Например, из Азербайджана можно было заказать ковры "Казах", "Карабах" и даже "Кубу". Из заграничных можно было выбрать себе болгарский ковер или даже ковер из ГДР.

Обычные люди доступа к такому каталогу не имели, и где-то как-то купить хоть какой-то ковер было уже большой удачей. Поэтому они и сами часто не знали, из чего он, и что на нем изображено.

К слову, в каталоге можно было найти и описание рисунков на ковре. Так, например, в описании к армянским коврам говорится, что "модели" "Ереван" и "Иджеван" появились после изучения традиционных армянских миниатюр. И главный мотив этих ковров – цветок лотоса, а уже на его стилизованных лепестках изображали стилизованных животных, бутоны и стебли.

Туркменские ковры украшали ромбами, которые называются "гель". То есть, все эти рисунки были традиционными. Их придумывали вовсе не советские люди. Классические национальные узоры брали и для ковров ручной работы, и для машинных.

Очень часто в центре ковра находился "медальон", и он символизировал солнце. Интересно, что это изначально был иранский мотив, который в СССР тоже взяли на вооружение. А еще на коврах могли встречаться бесконечные линии, которые завивались в разные стороны, они называются эслим, и это персидский мотив. Геометрические узоры тоже могли обозначать стилизованных животных или растения.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее была найдена причина, почему в СССР двери в квартирах открывались только внутрь.

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