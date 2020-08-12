Что означал сленг молодежи в СССР: "хилять по бродвею" и "шузы на каше"

В Советском Союзе существовали свои субкультуры, популярные течения и модные слова, которыми общалось молодое поколение. В частности, у советской молодежи в возрасте от 12 до 22 лет особый социальный диалект сформировался в 1960-1980-х годах.

Так младшее поколение пыталось противопоставлять себя старшему, выделиться на фоне остальных, а многие таким образом выступали против системы. О наиболее популярных сленговых выражениях СССР пишет KrasnodarMedia.

"Cленг являлся неотъемлемой частью жизни советской молодежи. Новомодные слова становились популярными и обще используемыми. Так, например, в 1960-е годы популярным было слово "котлы". Конечно, ничего общего с массивным оборудованием тут нет. Это всего лишь наручные часы, которые с легкостью умещаются на запястье", – говорится в сообщении.

Среди прочих популярный сленговых слов в речи советской молодежи выделялись такие:

"хилять" – так человека звали прогуляться;

"бродвей" – в СССР так называли главную улицу любого города;

"шузы на каше" – обувь на толстой подошве из белого синтетического каучука;

"шнурки в стакане" – таким словосочетанием советские подростки давали понять, что родители сейчас находятся дома, иными словами – вечеринка отменяется;

"совпаршив" – таким искажением молодежь обозначала все вещи, произведенные в СССР;

"музыка на костях" – означает танцы под музыку, записанную на рентгеновских снимках.

Стоит отметить, что в советское время виниловые пластинки считались необыкновенной роскошью, купить их было практически невозможно, а стоимость доходила до месячной зарплаты. Поэтому молодежь выкручивалась как могла.

Наличием сленга в СССР часто отличалась речь панков

Как известно, 1970-е годы СССР стали временем расцвета культуры панка. Тогда было модно отрастить себе шикарный "хаер". Так молодые люди обозначали длинную шевелюру. Если же такая прическа надоедала, то "хаер" можно было "попилить", то есть подстричь

В случае, если "шнурков в стакане нет", подростки собрались у кого-то на квартире и "дринчили до самой крейзы", что означало напиваться до беспамятства. Но при этом опасались, чтобы "полис" не пришла – так было принято называть полицию.

Отмечается, что слова "стрематься" и "стебаться", которые можно услышать среди молодежи и сегодня, тоже пришли со времен СССР. Как и, к примеру, "систер" или "обломаться".

Еще несколько популярных сленговых слов советской молодежи: "утюг" – фарцовщик или спекулянт, скупающий у иностранцев вещи и валюту, а также "система" – так называли всех неформалов.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, как развлекалась молодежь в СССР. Например, в те времена молодые люди любили смотреть диафильмы и лечиться косметическим прибором "Ромашка".