Что нужно есть, чтобы противостоять коронавирусу: врач из Испании назвал диету

Для того, чтобы защитить свой организм от возможного попадания коронавируса COVID-19, нужно взять за основу принципы средиземноморской диеты и включить в свой рацион побольше фруктов, овощей и зелени.

Об этом заявил Хосе Мануэль Фернандес Гарсиа из Испанского общества врачей общего профиля и семейных врачей (SEMERGEN), передает информационный ресурс "Новости Испании на русском". Он подчеркнул, что эти продукты являются антиоксидантами и богаты микроэлементами необходимыми для построения крепкого иммунитета.

Он посоветовал съедать ежедневно по пять овощей и фруктов, а также принимать в пищу цельнозерновые и неочищенные (нерафинированые) продукты.

Также желательно хотя бы раз в неделю есть мясо и рыбу. Рыба предпочтительнее, отмечает Фернандес, а если уж выбирать мясо, то лучше птицу. Два-три раза в неделю следует употреблять бобовые (любые). Также, по словам доктора, желательно употреблять молочные продукт: сыры, йогурты, молоко.

Одним из базовых продуктов должно стать хорошее оливковое масло. Им можно улучшать вкус блюд, а также использовать для жарки.

А количество соли лучше ограничить – не больше 5 граммов в день. Сахара же просто стоит есть как можно меньше. Причём это касается сладостей, выпечки, сладких напитков и других сахаросодержащих продуктов.

Как отметил эксперт, правильную диету лучше всего подкрепить правильным образом жизни: двигаться не меньше 30 минут в день и полноценно отдыхать.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые выяснили, что люди, которые излечились от коронавируса COVID-19 могут страдать от ухудшения функции легких и удушья при быстрой ходьбе.

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