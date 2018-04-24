Что нужно для зачисления в детсад в Украине: появились разъяснения

По новым правилам для зачисления ребенка в детский сад в Украине нужно подавать подобную школьной справку.

Об этих новациях Министерства образования и науки Украины рассказала и. о. начальника отдела дошкольного образования МОН Украины Светлана Нерянова, передает "Новое время".

Ранее ведомство отменило форму первичной учетной документации, а именно "Медицинскую карту ребенка (для дошкольного и общеобразовательного учебных заведений)". Для зачисления ребенка в садик нужно предоставить две справки, как уточнили в Министерстве образования и науки.

"Это форма 086-1/о и называется она" Справка ученика общеобразовательного учебного заведения о результатах обязательного медицинского профилактического осмотра". Такая справка заполняется на детей для зачисления как в учреждения дошкольного образования, так и в общие среднеобразовательные учебные заведения. Осталась актуальной форма 063-о, где указан порядок проведения профилактических прививок", - подчеркнула специалист.

Указано, что справки выдают детям от 1-го до 6-ти лет, которые впервые приходят в дошкольное учреждения. Их можно получить в поликлиниках, сообщила представитель Министерства образования.

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Что с прививками

Как рассказал председатель правления общественной организации "Родители за вакцинацию" Тимофей Бадиков, медицинская реформа в Украине предусматривает переход к электронным формам документов.

По мнению эксперта, электронные медицинские формы уменьшат риск подделки справок относительно прививок детей.

Также реформа предусматривает, что прививки детям можно будет делать не обязательно по месту прописки. После подписания декларации у семейного врача, вакцинацию можно пройти не по месту жительства.

Как известно, детей дошкольного возраста должны вакцинировать от десяти инфекций. Министерством здравоохранения утвержден календарь прививок, согласно которому установлен перечень и порядок их проведения.

Как сообщал "Обозреватель", вместе с нововведениями относительно выбора пациентом врача и подписания с ним декларации, в Украине вводятся и новые правила вызова врача на дом. В частности, вызов будет осуществляться не через регистратуру, а напрямую – пациент будет звонить непосредственно врачу. А доктор уже будет решать, на самом ли деле это нужно пациенту или же он все-таки может прийти на прием самостоятельно.