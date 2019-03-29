Что нельзя делать в день Теплого Алексия: обычаи и приметы

В субботу, 30 марта, православные христиане отмечают праздник святого Алексия.

В народе эта дата известна также как "Теплый Алексей", "водотек", "пролей кувшин", "с гор вода", "с гор потоки". В католической традиции праздник выпадает на 17 июля.

История

По христианскому преданию, Алексий родился в IV веке в Риме в знатной и богатой семье. Однажды в храме ему привиделось, как умирает его мать и ее хоронят. Он пожелал вымолить у Бога ее жизнь.

Для этого святой отрекся от дома и в вечер своей свадьбы покинул прежнюю жизнь. Он оставил родителей и молодую жену, раздал все свои сбережения, став аскетом. 17 лет Алексий провел в городе Эдессе при храме Пресвятой Богородицы, где еженощно молился и ежедневно просил подаяние.

Святой Алексий

Народные обычаи

У христиан многих народов почитается святой Алексий, а праздник "Теплого Алексея" особенно. В церквях проходят богослужения, люди молятся святому о хорошей теплой погоде и добром урожае.

С этого дня считается, что зима окончательно уходит, а весна полноправно входит в свои права, начинается настоящее весеннее тепло.

Предпоследний день марта зачастую выдавался теплый, поэтому люди выносили на улицу для закаливания картофель, приготовленный для посадки, готовили и смазывали телегу, чинили садовый и огородный инвентарь.

Всю домашнюю работу старались переделать в течение дня, так как вечером следовало собраться вместе за семейным столом и проводить зиму.

В день "Теплого Алексея" особое значение уделяли березе, собирали березовый сок, считая, что в этот праздник он обладает особой силой и энергией. Собирали также березовые почки, которые использовали для приготовления лечебного чая, настоек, заживляющих бальзамов.

Иллюстрация pexels.com

Что нельзя делать на Алексея Теплого?

Люди верили, что нельзя планировать дальнюю дорогу, ибо не будет в ней счастья.

Нельзя шить, вязать, стирать и заниматься тяжелым физическим трудом.

Женщинам, у которых маленький ребенок, нельзя выносить из дома хлеб или деньги, потому что можно "отдать судьбу ребенка".

Нельзя садиться в сани — все мечты и желания не исполнятся.

Приметы на 30 марта

Если Алексею 30 марта помолиться, то много меда будет.

На орешнике сережки появились — значит, зиме конец, можно сажать мак, редиску, цветы.

Тепло на Алексея — год будет урожайным.

Если погода 30 марта прохладная, то весна будет поздней.

Много талой воды — будет не только хороший сенокос, но и богатый урожай.

Иллюстрация pexels.com

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