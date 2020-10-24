Что нельзя делать на избирательном участке: ЦИК опубликовала предупреждение

В воскресенье, 25 октября, в Украине состоятся местные выборы-2020. Во время голосования на избирательном участке необходимо быть осторожными в своих действиях, чтобы не нарушить закон.

Центральная избирательная комиссия на своей странице в Facebook опубликовала предупреждение для украинцев и перечень действий, запрещенных в помещении для голосования (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Так, на избирательном участке запрещено:

Фотографировать бюллетень и делать видеофиксацию

Выносить бюллетень за пределы помещения для голосования и передавать его другим лицам

Приносить символику политических партий или кандидатов

Кроме того, нельзя рисовать на избирательном бюллетене, поскольку его признают недействительным.

Что нельзя делать на избирательном участке. ЦИК

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