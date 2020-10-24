Что нельзя делать на избирательном участке: ЦИК опубликовала предупреждение
Запрещено фотографировать бюллетень
Также нельзя выносить его из участка и передавать другим людям
Наказуемо наличие символики политических партий и кандидатов
В воскресенье, 25 октября, в Украине состоятся местные выборы-2020. Во время голосования на избирательном участке необходимо быть осторожными в своих действиях, чтобы не нарушить закон.
Центральная избирательная комиссия на своей странице в Facebook опубликовала предупреждение для украинцев и перечень действий, запрещенных в помещении для голосования (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
Так, на избирательном участке запрещено:
Фотографировать бюллетень и делать видеофиксацию
Выносить бюллетень за пределы помещения для голосования и передавать его другим лицам
Приносить символику политических партий или кандидатов
Кроме того, нельзя рисовать на избирательном бюллетене, поскольку его признают недействительным.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее Центризбирком опубликовал видеоинструкцию о том, как заполнять бюллетень на местных выборах.
Также в ЦИК предупредили, с каким паспортом не получится проголосовать на выборах.