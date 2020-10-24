Что нельзя делать на избирательном участке: ЦИК опубликовала предупреждение

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Общество
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  • Запрещено фотографировать бюллетень

  • Также нельзя выносить его из участка и передавать другим людям

  • Наказуемо наличие символики политических партий и кандидатов

Местные выборы в Украине

В воскресенье, 25 октября, в Украине состоятся местные выборы-2020. Во время голосования на избирательном участке необходимо быть осторожными в своих действиях, чтобы не нарушить закон.

Центральная избирательная комиссия на своей странице в Facebook опубликовала предупреждение для украинцев и перечень действий, запрещенных в помещении для голосования (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Так, на избирательном участке запрещено:

  • Фотографировать бюллетень и делать видеофиксацию

  • Выносить бюллетень за пределы помещения для голосования и передавать его другим лицам

  • Приносить символику политических партий или кандидатов

Кроме того, нельзя рисовать на избирательном бюллетене, поскольку его признают недействительным.

Что нельзя делать на избирательном участке.

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