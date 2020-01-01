Что нельзя было загадывать на Новый год: 5 запретных желаний

Не все желания, которые мы проговариваем про себя под бой курантов в Новый год, одинаково "правильные". Некоторые из них просто нельзя загадывать, так как они могут привлечь негатив.

Предлагаем проверить, было ли в вашем желании что-то из "запрещенного". Список того, что не стоит загадывать в период новогодних праздников, ранее опубликовал "Рамблер".

Итак, первым пунктом в нем упоминается любовь конкретного человека. Отмечается, что даже Джин из Аладдина не мог заставить кого-то влюбиться в сказочной истории. Поэтому, пожелайте себе просто взаимной любви. Возможно, судьбой вам уже предначертан человек, который гораздо лучше того, о ком мечтаете.

Некоторые желания могут привлечь негатив

Нельзя желать в новый год обретения конкретной суммы денег. Ведь, загадывая, условно, получения миллиона гривен, вы также ограничиваете возможности Вселенной.

Также исключите из своих желаний частицу "не". Если вам чего-то очень хочется, то сформулируйте фразу в позитивном ключе.

При этом загадывать лучше то, что касается лично вас, ведь нет гарантии, что человек, которого вы упоминаете в своем желании, хочет того же.

И наконец, ни в коем случаи не желайте зла. Даже если сильно хочется кому-то насолить, забудьте о мести. Это вряд ли исполнится, а вот вы лишь можете навлечь на себя беду. Ведь эффект бумеранга никто не отменял.

В остальном же дайте волю фантазии и не забывайте, что мысли материальны. И тогда ваши самые прекрасные мечты обязательно исполнятся.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как загадать желание на Новый год Крысы, чтобы привлечь магию.

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