Что не так с коронавирусом в Украине: несколько вопросов без ответов

Анатолий Амелин Общество 21:29, 10.05.2020 Обновлено: 21:56, 10.05.2020

Что не так с коронавирусом в Украине.

1. Статистика.

- Во-первых, мы не имеем реальной статистики по больным. Вероятнее, переболевших намного больше, чем тех, которые обратились в больницу

- Во-вторых, почему-то не ведётся статистика по выздоровевшим, что искажает общую картинку, а значит и решения относительно карантина.

Посмотрите на графики;

- первый - данные МОЗ. Согласно им, у нас активно болеющих 11,5 тыс человек

- второй - расчеты. Ведь больной не может болеть бесконечно. Я взял период 20 дней между выявлением заболевшего и его выздоровлением. По факту, многие выздоравливает в течение 14 дней, есть такие что в течение 20 дней. Взял худший показатель и вышел на 8,2 тыс активно болеющих вместо 11,5 тыс

Статистика по больным искажена на 30%.

По выздоровевшим на все 100%.

Почему так происходит?

Выводы делайте сами)

2. Информация.

Главный санврач Ляшко заявил, что парки можно было не закрывать. Их закрыли для "Психологического эффекта"

Скажите, народ что - подопытный кролик, что бы ему психологические эффекты устраивать?

Что у нас еще закрыли для "психологического эффекта"?

3. Общественный транспорт.

- Практически по всей Европе он работает. Даже в Италии. Люди сами себя самоизолировали, но транспорт не останавливали.

- когда чиновники утверждают, что они не останавливали предприятия в Украине карантином они, видимо, забыли, что украинцы не могут себе массово позволить такси.

К слову, на оккупированных территориях (простите за пример) общественный транспорт работает. В Донецке общее количество зараженных – 142 человека.

То же – в странах Балтии.

Или это у нас тоже "психологический эффект"?

4. Загрузка медсистемы

- Заполняемость койкомест для больных коронавирусом - 15%

- безусловно, карантин растянул пик заболеваемости, но... статистика показывает, что карантинные меры уж очень натянуты и не соответствуют вызовам.

5. Пасхальный пик.

- Помните, украинцам рекомендовали не идти в церкви. Большая часть которых даже не открылась на службу. Опасались пика через 2 недели после Пасхи.

- Вопрос, почему в Беларуси, которая не закрывала храмы, пик не случился?

В Украине так же работали некоторые церкви. Это, по идее, должно было привести к локальным вспышкам в Украине.

Где они?

6. Одесса.

- Был неделю назад в Одессе.

Ел в ресторане, пил кофе и ел хот доги, купленные в киоске на набережной. Они не закрывались.

Покажите мне, где в Одессе аномальный пик заболеваемости?

7. Ограничения граждан в правах.

- Украинцев ограничили в перемещениях. Внутри городов, внутри страны и зарубеж.

- Посмотрите на карту полетов самолетов над Европой. Украина - единственное белое пятно. Почему?

- в частности, вы видели заявление посольства Великобритании о необходимости получать разрешение МЗС на выезд?

- Украинцев ограничили в доходах. 75% украинцев, согласно опросам - потеряли в доходах.

Кому это выгодно? Насколько адекватны ограничивающие меры вызовам?

В общем, много вопросов, может поможете найти ответы?

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