Сегодня весьма знаменательный день — день смерти палача народов Сталина, который лично виновен в организации геноцидов и войн XX века, а также в трагедии российского народа — когда выжившие палачи стараются всячески затоптать память жертв. Тем не менее — многие россияне продолжают парадоксально возвеличивать Сталина, считая его чуть ли не величайшим гением XX века.

Сталин принял Россию с сохой, а оставил с атомной бомбой! — гордо и воинственно любят повторять фанаты СССР время от времени. Эту цитату якобы приписывают Черчиллю, хотя на самом деле сэр Уинстон Леонард такой глупости не говорил (советские источники ссылаются на несуществующую в природе речь) да и сказать не мог — с логической точки зрения фраза представляет собой такой же оксюморон, как например фраза "Вышел во двор собрать яблок, а присмотрелся — синий", пишет популярный белорусский блогер Максим Мирович для Facebook.

Наличие или отсутствие атомной бомбы никаким положительным образом не сказывается на сельском хозяйстве, скорее даже идёт ему в минус — все деньги ушли на бомбу, на тракторы ничего не осталось. В общем, простой народ атомная бомба никак не затронула, в обычных деревнях люди как пахали на сохе в 1917 году, так и продолжали пахать в 1953-м — с одной лишь разницей, что в соху теперь запрягали корову или козу, потому что лошади в советских колхозах считались "излишней частной собственностью" и были запрещены для частного владения.

В сегодняшнем посте мы посмотрим на фотографии российского городка Краснослободска, сделанные в 1952 году, как раз за год до кончины великого агронома и мелиоратора и подводят, так сказать, итог его правлению. Снимки сделал гениальный фотограф Георгий Скворцов, и сказать, что они потрясают — это не сказать ровным счетом ничего. Кажется, будто это какие-то картины художников-передвижников, показывающие "тёмную жизнь царской России" в первой половине XIX века, но на самом деле это фотоснимки, сделанные в 1952 году, во второй половине века XX-го.

Итак, под катом — правдивые и шокирующие фотоснимки из жизни российской глубинки начала 1950-х годов.

Для начала немного истории и общих сведений. Как я уже писал выше, все эти фотографии сделал гениальный фотограф Георгий Скворцов, что родился в селе Стародевичье в Республике Мордовия. Насколько мне известно — в СССР эти фотоснимки нигде не экспонировались и я даже думаю, что если бы их нашли в то время у Георгия — то тут же запретили бы за "очернение социалистического образа жизни".

На всех фото представлен небольшой городок Краснослободск (название на мокшанском языке — Ош), который находится в Республике Мордовия и стал городом в 1706 году, а с 20 декабря 1934 года до 25 декабря 1993 года город находился в составе Мордовской Автономной Советской Социалистической Республики. В пятидесятые годы в городе проживало около 7000 человек, было две городские площади, а на городской окраине протекала река Мокша.

В принципе, город не такая уж глубокая глубинка — Краснослободск находится относительно недалеко от Рязани, Нижнего Новгорода и Пензы.

А теперь давайте посмотрим на фото.

02. 1952 год, набережная реки Мокша. Люди живут в каких-то старых домишках, крытых щепой и построенных ещё явно в дореволюционные годы. "Сталинское изобилие", о котором так любят рассказывать фанаты СССР, до Краснослободска явно не докатилось.

03. Постройки в центральной части города. Обратите внимание на мост — он деревянный и явно построен тоже достаточно давно. Каменные здания на горке — сплошь дореволюционные постройки, ничего нового не построено. Зато у Сталина было 18 дач, каждая из которых выглядела примерно так.

03. Панорама центральной части города. Вы видите хоть что-то, построенное советской властью? Может быть, есть хотя бы парочку десятиэтажных сталинок, в которых каждой советской семье совершенно бесплатно дают пятикомнатную квартиру? Где это всё?

04. Лично я вижу тут только картину того самого "старого быта", о "победе над которым" советские идеологи бодро отрапортовали ещё в 1930-е годы. Мол, старый быт ушел, живем теперь по-новому.

05. Развлечения жителей — футбол на Соборной площади. В Краснослободске даже не было нормального стадиона. А ещё обратите внимание на то, как одеты люди — мальчишки вынуждены донашивать рубашки и штаны своих старших братьев, а бегают все в основном босиком.

06. Моя любимая серия фото, рынок. Как и 100-200 лет назад, жители привозят на рынок товары собственного изготовления — гончарную посуду, хомуты, деревянные бочки и т.д. Способ доставки такой же — на телегах, устланных соломой.

07. Панорама рынка. За десятилетия советской власти тут не изменилось ровным счетом ничего.

08. Наверное, самое потрясающий снимок. Кажется, что это не 1952 год, а XIX или даже XVIII век — торговки пришли на рынок в народных самодельных платьях и В ЛАПТЯХ. В лаптях, Карл! Это говорит о том, что у людей, во-первых, нет денег на нормальную современную одежду, а во-вторых — в окрестностях нет никакой инфраструктуры, ни обувных магазинов, ничего. Можно лишь как в XIX веке — купить отрез ткани и самостоятельно сшить себе одежду, крутя ногой педаль швейной машины.

09. Ещё торговки, тоже в лаптях. Интересно, им кто-нибудь рассказал о том, что они стали лучше жить, потому что у СССР теперь есть атомная бомба?

10. Рыночная торговля. У людей нет ни весов, ни гирь, ничего — видимо, товар продается поштучно либо "на глаз". Сама торговля ведется прямо из корзин либо с каких-то старинных кухонных столиков, приспособленных под прилавки...

11. А вот это фото, видимо, сделано в центральной части рынка — тут есть что-то вроде неудобных низких прилавков, сколоченных из грубо обтесанных досок (видимо, еще с царских лесопилок) и есть древние примитивные весы на треногах.

12. Общий вид торговли. Определите сходу, какой это век?

13. А это торговля промтоварами. Никаких хозмагов, торгующей "самой качественной и сделанной по ГОСТам" советской продукцией, в окрестностях явно нет — люди вынуждены самостоятельно делать корзины, бочки, корыта, стиральные доски и продавать их на рынке.

14. Лишь спустя десятилетие после этой знаменитой фотосессии Скворцова в Краснослободске кое-что начало постепенно меняться. На рынке уже появились торговые ряды (фото 1961 года):

15. А люди стали одеваться хоть самую малость, но лучше...

16... В том же 1952 году, в котором были сделаны фотоснимки Георгия Скворцова, в Калифонии прошел первый конкурс "Мисс Вселенная", участницы которого выглядели вот так:

Фото: Георгий Скворцов | kc13.ru | Life.

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