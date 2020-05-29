Что можно делать пенсионерам на карантине: глава Минздрава уточнил требования

Тимур Григоренко Общество 11:06, 29.05.2020 Обновлено: 11:06, 29.05.2020

Украинцы, которые находятся в группе риска, не могут с 1 июня выходить на работу из-за карантинных ограничений. К такой группе относятся люди старше 60 лет.

Однако есть исключения, при которых пожилые люди могут покинуть самоизоляцию до 22 июня. Об этом на брифинге в пятницу, 29 мая, рассказал глава Минздрава Максим Степанов.

Карантин в Украине

"Это касается людей, что работают в органах государственной власти, органах местного самоуправления, объектах критической инфраструктуры или в сфере обеспечения жизнеобеспечения: водоснабжение, электроэнергетика и прочее. Полный перечень установлен Кабмином" – пояснил министр.

Степанов подчеркнул, что остальные люди пенсионного возраста обязаны находиться на самоизоляции.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный санитарный врач Украины, замглавы Минздрава Виктор Ляшко рассказал, что карантин в Украине продлят до 22 июня. В то же время он будет существенно ослаблен.

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