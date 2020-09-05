Что и как воровали в СССР: блогер раскрыл правду

Советский Союз, несмотря на мнения многих, не был страной исключительно честных и порядочных людей, которые никогда не брали чужого. В те времена существовало достаточно массовое бытовое воровство, которым были пронизаны все слои общества.

Немалая доля ответственности за это лежала на самой системе, которая тотальной нищетой и дефицитом заставляла граждан как-то выживать и крутиться, еще одной причиной было отсутствие частной собственности, мол, "все вокруг колхозное и ничье". О том, что и как воровали в СССР, на LiveJournal рассказал популярный белорусский блогер Максим Мирович.

Прежде всего он подчеркнул, что в те годы люди не крали массово деньги или ювелирные украшения, так как это было настоящим преступлением. А вот на бытовом уровне воровство в Союзе существовало повсеместно и при этом среди самих воришек таковым не считалось. Так, обвесить в магазине или изменить состав блюд в общепите, принести с завода несколько подшипников, слить десятка два литров солярки на автобазе – такое встречалось повсюду и не воспринималось как что-то зазорное.

Работники общепитов в СССР воровали продукты

Воровство в общепите: молоко с содой и суп без мяса

По совам Мировича, отличительной чертой воровства в общепитах СССР было то, что воришку было не просто поймать на горячем. Работники на кухне разводили сметану кефиром, забирая остатки себе, а кефир – молоком. Последнее тоже крали: чтобы оно не портилось, добавляли в него пищевую соду, списывая часть молока как "испорченное" и забирая себе домой. Супы варились с так называемым комбижиром для видимости мясного навара, после чего при выдаче в тарелку клался кусочек мяса. Отдельным же способом воровали чай.

В советских общепитах воровали даже чай

"В советских столовых "чай" готовили в огромных алюминиевых кастрюлях, на которые было положено определенное количество заварки (чаще всего – дешевого чая "грузинский"). Немалую часть ее отсыпали так сказать для себя, а в кастрюлю с чаем добавляли жженый сахар, оставляя на ночь на небольшом огне. В результате получалась темно-коричневая жидкость почти без запаха чая", – вспоминает блогер.

Продавцы в СССР нередко обвешивали покупателей

Воровство в продмагазинах: колбаса "из-под прилавка" и обвешивание

В магазинах "схема" воровства была похожей, но имела и свои нюансы. Как известно, в советских ГОСТах четко прописывались нормы по усушке и утруске товара, вот торговцы и использовали их по-максимуму, даже если товар не "усушился" – остаток просто воровали.

"Очень часто более-менее качественные продукты (мясо, колбаса) продавали "из-под прилавка" для "своих", но несколько дороже отпускной розничной стоимости, а полученную разницу клали в карман", – рассказывает Мирович.

По его словам, так же обвешивали покупателей и на рынках, применяя системы хитроумных магнитов и скрытых гирек. Из-за того, что это явление было настолько массовым, на рынках повсеместно были распространены так называемые контрольные весы.

В советских магазинах бытовые товары продавали "из-под прилавка" и подороже

Жульничество в магазинах промтоваров: повышенные цены и взятки

В советских гастрономах качественные и дефицитные товары, которые редко поступали в продажу, тоже продавались "из-под прилавка" за несколько большую стоимость. С юридической точки зрения, отметил блогер, все было чисто – есть товар, покупатель, деньги в кассе и чек.

"Увидеть" с помощью проверки то, что продавщица положила себе в карман "сверхприбыль", было никак невозможно. Кроме того, на советской торговле неплохо наживались и всякие ревизоры, которые часто за мелкую (а иногда и не очень) взятку закрывали глаза на мелкие (а иногда и не очень) нарушения", – пишет Мирович.

По его словам, такие коррупционные связи в советской торговле выстраивались годами и насчитывали часто сотни участников, поэтому сейчас люди, жившие в то время "жирно" в сравнении с остальными, "очень тоскуют по СССР".

На заводах в СССР воровали запчасти или занимались бартером

Воровство на заводах: запчасти под плащом и бартер

"Тут все достаточно просто – тащили все, что плохо лежало, было плохо прикручено либо легко открывалось, отсыпалось из большой тары. Комплекты инструментов, плашки для нарезания резьбы, стекло, цемент, даже кирпичи – думаю, многие из вас помнят гаражи и балконы, набитые всем этим добром", – вспоминает Мирович.

Такие вещи, добавил он, советские граждане выносили "под плащом" через проходные или просто перебрасывали через забор, для чего часто привлекались сообщники. Реализовывалось же все украденное либо непосредственно за деньги, либо бартером – за определенные товары или услуги.

В СССР воровали бензин и солярку

Тем временем водители с автобаз и трактористы в СССР воровали бензин и солярку, а также запчасти и кузовную краску. Таксисты подворовывали деньги, просто не включая счетчик за поездки. А в позднесоветские годы, утверждает блогер, они часто были замешаны в мелком криминале вроде помощи девушкам легкого поведения и нелегальным продавцам спиртного.

Советские таксисты воровали деньги, не включая счетчик за поездки

Теневые производства: подделки под "фирмУ"

"Помните фразу из "Двенадцати стульев" о том, что вся контрабанда делается в Одессе на Малой Арнаутской улице? В принципе, эта фраза была применима ко многой "фирмЕ", что подпольно делалась в СССР", – подчеркивает Мирович.

В СССР подпольно шили подделки фирменной западной одежды

Так, в те годы существовали целые теневые производства по пошиву той или иной "фирменной" одежды, которая попадала из Запада. Например, настоящие американские джинсы "Монтана" на просторах Союза стоили 200 рублей (более одной средней зарплаты), а самодельные "под монтану" из более простой такни продавали примерно за 100-120 рублей, что тоже было немало.

Как отмечает блогер, шили такие вещи часто из украденных, списанных или каких-то неучтенных материалов – в чем были замешаны высокопоставленные люди вплоть до директоров камвольных комбинатов. Иногда такие схемы разоблачали и "накрывали", о некоторых даже писала пресса, однако нераскрытых, вероятною, было гораздо больше.

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