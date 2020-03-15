Что делать украинцам, которые оказались за границей на отдыхе: как вернуться в Украину

В рамках карантинных мероприятий на фоне распространения в мире пандемии коронавируса, большинство стран перекрыли границы на въезд и выезд. К тому же не только для иностранцев – запретили покидать территории даже собственным гражданам.

Поэтому многие украинский, находящихся за рубежом в отпуске, краткосрочной командировке или в иных целях не понимают, как вернуться домой. О том, что для этого нужно сделать, сообщает ТСН.

Как вернуться в Украину гражданам, находящимся за границей?

Как известно, от 17 марта в 00:00 по киевскому времени до 3 апреля Украина временно закрывает международное регулярное пассажирское сообщение. Также в это время будут закрыты пункты пропуска через государственную границу для железнодорожного и автобусного сообщения.

При этом всех украинцев и иностранцев, имеющих право на постоянное или временное проживание в Украине, которые находятся за рубежом в краткосрочной командировке, отпуске или на отдыхе, призывают вернуться в Украину до 17 марта.

Если же не удается это сделать, зарегистрируйтесь в специальной системе ДРУГ Министерства иностранных дел Украины. В нее нужно ввести свои данные и сообщить МИД и всем зарубежным дипломатическим учреждениям о своем пребывании в той или иной стране. В случае срочной необходимости в период ограничений, списки для возвращения граждан Украины домой будут формироваться в том числе с использованием данных этой системы.

Тем же, кто не успеет этого сделать по объективным причинам (невозможность приобрести билеты на рейсы, уважаемые личные обстоятельства и т. п.), МИД рекомендует обратиться в украинское посольство или консульство в вашей стране пребывания по телефону горячей линии на официальной странице, по электронной почте или на их страницах в соцсетях.

Стоит отметить, что согласно договоренности между МИД Украины и украинскими мобильными операторами, звонки с мобильных телефонов в роуминге на горячую линию МИД бесплатные.

В ведомстве утверждают, что приложат все усилия, чтобы помочь тем, кто нуждается срочно вернуться в Украину до завершения периода ограничений, приехать домой.

Отмечается, что актуальная информация будет предоставляться на регулярной основе через все официальные каналы коммуникации, а также зарубежные дипломатические учреждения.

Как будут работать пункты пропуска?

Согласно решению Кабмина, пока продолжают работать 123 пункта пропуска. В то же время 107 прекращают работу до 3 апреля.

Полный перечень закрытых пунктов пропуска, а также тех, в которых прекращено пешеходное сообщение, можно найти на сайте Кабинета министров Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинских туристов, отдыхавших в двух гостиницах на курортах Шарм-эль-Шейх и Хургада (Египет) с подозрением на коронавирус отправили на карантин.

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