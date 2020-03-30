Что делать с верхней одеждой в период карантина: Комаровский дал совет

В период карантина из-за пандемии коронавируса следует уделять внимание обработке верхней одежды после возвращения с улицы домой.

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Об этом в интервью Алле Клименко рассказал известный украинский врач Евгений Комаровский (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Евгений Комаровский

По его словам, самый простой способ дезинфекции – оставить верхнюю одежду на балконе под солнцем – ультрафиолетовые лучи убьют вирус буквально за час. Если солнца нет, одежда должна висеть на балконе 2-3 дня.

Комаровский отметил, что если человек редко выходит из дому, то ему не составит труда постирать куртку или воспользоваться отпаривателем для одежды.

"А если вы выходите из дома по три раза в день, то тогда какой смысл в стерилизации?.. Если ты в этом пальто лезешь в транспорт, где еще 50 человек, ты там подвергаешь себя намного большей опасности", – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Евгений Комаровский заявил, что карантин в Украине могут отменить после 28 дней без новых случаев заболевания.

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