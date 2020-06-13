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13 июня • обновлено в 12:05
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Что делать, если заподозрили COVID-19: глава Минздрава дал ответ

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Министр здравоохранения Украины Максим Степанов озвучил план действий в случае, если у человека плохое самочувствие и обнаружены симптомы коронавируса (COVID-19).

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Как заявил он на брифинге, лучше всего заранее подписать декларацию с семейным врачом, тем более в условиях карантина эта система достаточно упрощена (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Максим Степанов

Максим Степанов

"Если вы себя очень плохо чувствуете, то конечно у нас есть экстренная медицинская помощь. Вы должны позвонить в 103", – отметил Степанов.

По его словам, в Украине существует четкий алгоритм госпитализации в условиях адаптивного карантина, в зависимости от области, где это происходит.

"Если заполненность коек больше 50%, то плановая госпитализация приостанавливается. Если меньше – госпитализация происходит по определенному механизму, с обязательным тестированием на COVID-19... То есть все это у нас полностью отработано", – добавил глава Минздрава.

Как сообщал OBOZREVATEL, Максим Степанов заявил, что главной причиной роста количества случаев заражения коронавирусом в Украине является несоблюдение людьми карантина.

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Тема
Коронавирус
Персона
Максим Степанов
Место
Украина
Теги
Министерство здравоохранения вирус
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