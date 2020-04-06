Что делать, если вас остановила полиция из-за карантина: юрист дал советы

С понедельника, 6 апреля, полиция может штрафовать граждан за прогулку в парке или за отсутствие маски в общественном месте, так как в силу вступило распоряжение Кабинета министров Украины, которое усиливает карантинные ограничения. Однако, как выяснилось, есть нюансы.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

В комментарии OBOZREVATEL юрист Дмитрий Горлевой рассказал, что нужно делать если вас остановила полиция за нарушение карантинных мер.

По его словам, в первую очередь стоит выяснить у представителя правоохранительных органов на основании чего вас остановили, и что конкретно вы нарушили.

"В основном полиция сейчас не пытается сразу выписывать протокол, сначала обходятся предупреждением, и если человек не сопротивляется и выполняет рекомендации, то все нормально", – говорит юрист.

Патрулирование улиц comments.ua

Если к вам подошли в парке, не стоит паниковать, говорит Горлевой: "Если полицейский настроен к вам нормально, вы можете спокойно объяснить, что ничего не нарушаете, а через парк идете в аптеку, например".

Даже если полицейский составит протокол, в котором пропишет, что вы нарушили постановление, так как якобы гуляли по парку, сам факт вашей прогулки будет доказать сложно, сказал юрист.

"Что касается запрета выходить на улицу без маски, здесь также действуют законы, которые не могут перебить какие-либо распоряжения. У нас есть четкие определения, что у нас является общественными местом, и улица к этому перечню не относится. Тут есть два варианта, если к вам подошла полиция, либо вы наденете маску и разрешите мирно, либо они составят протокол, которые легко оспорить в суде", – пояснил он.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 6 апреля усиливаются карантинные меры для предотвращения распространения коронавируса. Отныне в общественных местах введен обязательный "масочный режим", а на улицу нельзя выходить без документов.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!