Что делать, если в больнице требуют деньги за лечение COVID-19: Ляшко дал совет

Карина Бондаренко Общество 05:49, 19.10.2020 Обновлено: 06:57, 19.10.2020

Если в государственной больнице требуют заплатить за лечение от коронавирусной инфекции, нужно обратиться на горячую линию Национальной службы здоровья Украины 16-77.

Об этом рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко в интервью "Радио Свобода". Он подчеркнул, что лечение от COVID-19 полностью финансируется государством.

По словам Ляшко, сотрудники НСЗУ имеют свои территориальные подразделения, они рассмотрят все случаи нарушений и решат вопрос.

"Если больной госпитализирован в стационар, в больнице, в которой оказывается медицинская помощь больным с коронавирусной болезнью, государство полностью покрывает это лечение. Это так называемый "ковидный пакет", на который Национальная служба здравоохранения Украины заключает контракт с больницей и перечисляет средства", – объяснил главный санитарный врач.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, чтобы проголосовать больным коронавирусом в Украине на местных выборах-2020 на дому, необходимо подать заявление и медицинскую справку о состоянии здоровья в территориальную избирательную комиссию.

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