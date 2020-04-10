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10 апреля • обновлено в 11:05
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Что делать, если украинцам не дают результаты теста на коронавирус: Минздрав дал ответ

4.1т
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Если лаборатория долго не дает результат проведенного теста на коронавирус COVID-19, нужно обращаться на горячую линию Кабинета министров.

Об этом сообщил на брифинге главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Виктор Ляшко

Виктор Ляшко

"Если после забора материала вам не дают через 3-4 дня результаты тестирования, необходимо звонить на горячую линию 0-800-505-201", – сказал он.

По словам Ляшко, на эту же горячую линию следует звонить, когда вам безосновательно отказываются сделать тест на коронавирус.

"Каждый звонок по отказу от тестирования рассматривается в оперативном порядке. За минувшие сутки мы рассмотрели 11 таких обращений, днем раньше таких обращений было 42", – отметил главный санврач.

Он добавил, что каждое обращение проработано непосредственно с человеком, который обращался, с заведением, отказавшим в тестировании, и с директором департамента здравоохранения соответствующей области.

Ляшко подчеркнул, что по каждому из звонков приняты определенные решения, в том числе и управленческие.

Как сообщал OBOZREVATEL, чтобы провести тест на коронавирус в Украине, необходимо связаться с семейным врачом или же обратиться на горячую линию Национальной службы здоровья.

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Тема
Коронавирус
Персона
Виктор Ляшко
Место
Украина
Теги
вирус тесты Министерство здравоохранения
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