Что делать, если случайно испортили бюллетень: ЦИК дала инструкцию

Если вы случайно испортили бюллетень во время голосования на местных выборах-2020 в Украине, вы сможете обменять его на новый.

Однако сделать это можно будет всего один раз, подчеркнули в пресс-службе Центральной избирательной комиссии.

Для того, чтобы получить новый бюллетень, необходимо лишь написать заявление на имя члена избирательной комиссии, который его выдал.

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