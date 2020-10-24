Что делать, если случайно испортили бюллетень: ЦИК дала инструкцию
Испорченный бюллетень можно обменять на новый
Сделать это можно всего один раз
Достаточно обратиться к члену комиссии и написать заявление
Если вы случайно испортили бюллетень во время голосования на местных выборах-2020 в Украине, вы сможете обменять его на новый.
Однако сделать это можно будет всего один раз, подчеркнули в пресс-службе Центральной избирательной комиссии.
Для того, чтобы получить новый бюллетень, необходимо лишь написать заявление на имя члена избирательной комиссии, который его выдал.
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