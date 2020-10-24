Что делать, если случайно испортили бюллетень: ЦИК дала инструкцию

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Общество
3,6 т.

  • Испорченный бюллетень можно обменять на новый

  • Сделать это можно всего один раз

  • Достаточно обратиться к члену комиссии и написать заявление

Местные выборы в Украине

Если вы случайно испортили бюллетень во время голосования на местных выборах-2020 в Украине, вы сможете обменять его на новый.

Однако сделать это можно будет всего один раз, подчеркнули в пресс-службе Центральной избирательной комиссии.

Для того, чтобы получить новый бюллетень, необходимо лишь написать заявление на имя члена избирательной комиссии, который его выдал.

Что делать, если случайно испортили бюллетень.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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