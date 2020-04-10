Что делать, если на вас составили админпротокол за нарушение карантина: юристы дали советы

В первый же день усиления карантина в Украине полиция составила 192 административных протокола за несоблюдение ограничений.

Правозащитники объяснили "Радио Свобода", что делать, если на вас составили админпротокол.

Пресс-служба Нацполиции

На улице подошли полицейские и требуют показать удостоверение личности. Что делать?

Полицейские имеют право попросить документы для установления личности. Однако за то, что у человека нет свидетельства, нельзя составлять протокол, никакого правонарушения он не сделал, объяснил председатель Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров.

По его словам, полиция имеет право задерживать человека до трех часов, чтобы выяснить его личность. Для этого она может его доставить в райотдел.

Могут ли задержать или составить протокол за отсутствие маски?

Задерживать за отсутствие маски или респиратора полиция не может, зато может составить админпротокол (статья 44-3 КУоАП).

"Советую, во-первых, попросить у полицейского, чтобы он предоставил соответствующее индивидуальное средство защиты человека. Более того, если, по мнению полиции, эта индивидуальная защита является обязательной, то они должны каким-либо образом обеспечить предоставление... Лицо может сказать, что идет покупать эту маску и посоветоваться с полицейским, чтобы он указал, где можно купить точно", – пояснил председатель Чугуевской правозащитной группы Роман Лихачев.

Правоохранители говорят, что будут составлять админпротокол. Что делать?

Письменно в документе выразить несогласие с действиями полиции, заявить о желании получить помощь адвоката. Получить второй экземпляр протокола.

"Составят протокол – должны разъяснить, в связи с чем составили, а затем написать: "Я не согласен, потому что маски у меня нет в связи с тем, что негде купить, они дорогие, обеспечьте возможность, тогда буду ходить в масках". А потом, когда будет разбираться суд, все это поднимется и будет рассматриваться", – отметил адвокат Александр Плахотнюк.

Могут ли меня доставить в участок? Это задержание?

В отделение могут доставить для установления личности, чтобы составить админпротокол, или в случае сопротивления полицейскому.

"Если против воли человека – это задержание. Доставке в отделение возможно только в том случае, если протокол об административном правонарушении не может быть составлен на месте", – добавил Плахотнюк.

Админпротокол составили. Теперь меня оштрафуют?

Нет. Штрафует не полиция, а суд.

"Лицо может заявить при составлении протокола, что желает пользоваться правовой помощью и хочет, чтобы за счет государства ей обеспечили участие представителя, адвоката в этом производстве. В таком случае представители полиции должны позвонить в Центр бесплатной правовой помощи, чтобы лицу непосредственно предоставили бесплатно, за счет государства адвоката", – подчеркнул Лихачев.

Также он посоветовал обязательно лично участвовать в судебных заседаниях.

Ранее в комментарии OBOZREVATEL юрист Дмитрий Горлевой рассказал, что нужно делать, если вас остановила полиция за нарушение карантинных мероприятий.

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