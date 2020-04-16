Что было с церковью в СССР: шпионы ЦРУ приоткрыли тайну

Принято считать, что советская власть и религия были двумя взаимоисключающими явлениями: в СССР не приветствовалась вера в Бога, сначала людям запрещали ходить в церковь и проводили ее антипропаганду.

Все эти факты фиксировала американская разведка. О том, что шпионы ЦРУ начиная с 1950-х годов докладывали о религии в Союзе, пишет "Наш Киев" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Итак, в апреле 1955 года агенты ЦРУ заявляли, что советское правительство с момента своего создания проводило непрекращающуюся антирелигиозную кампанию, однако народ по-прежнему оставался глубоко верующим. Народ все еще оставался глубоко верующим, однако все конфессиональные группы перестали оказывать активное сопротивление действиям власти.

Митинг детей против Рождества и елки, 1929 год moe-belgorod

До того, в 1930-х наблюдались небольшие противостояния на юге страны, но все их успешно устранили. В 1930-1945 годах церковное имущество было разграблено: кроме алтарей и икон не осталось ничего. Большинство же церковных зданий использовали для других целей, купола разрушили, а колокола и кресты демонтировали.

photochronograph

"Согласно перспективному плану гонений, советское правительство планировало полностью искоренить религию. Но сделать это не получалось, поскольку во время Второй мировой войны даже атеисты стали просить Бога о помощи в борьбе с врагом. Политбюро было вынуждено меньше преследовать церковь, но попыталось заставить ее служить правительственным целям, то есть себе же на благо", – говорится в сообщении, отмечая, что таким образом религиозный контроль в СССР стал понемногу ослабевать.

Верующие молятся во время войны Life

Однако уже в 1953-1954 годах советское правительство вновь усилило преследование церкви. Поскольку во время войны очень много людей "ударились в религию". Даже члены компартии крестили своих детей в церкви, высокопоставленные партийные чиновники посещали службы, а члены комсомола венчались в храмах.

Разрушенная в 1928-1936 годах Десятинная церковь в Киеве kyda.kiev.ua

Тогда антирелигиозная пропаганда возобновилась, однако не с такой силой, как прежде. При этом в ней задействовали и священников.

Так, по данным шпионов ЦРУ, в 1950-х годах 99% всех священнослужителей были завербованными агентами КГБ или МВД. Отмечалось, что после жители деревень начали ходить в церкви только когда позволяли обстоятельства. В то же время в больших городах прихожане посещали храмы регулярно и больше общались со священниками.

Антирелигиозная кампания в СССР lottov.ru

С каждым годом число верующих в СССР росло. Членам компартии верить в Бога по-прежнему запрещалось, но в целом терпимость к религии была очень выгодна для советского правительства.

"Во время войны церковь "подстегнула" патриотизм, восхваляя вождя и военные усилия, и прихожане были уверены, что после войны жизнь улучшится. Поэтому правительство всячески подчеркивало, что оно не преследует религию, а действует только против врагов народа, которые прячутся за церковью", – констатирует издание.

Антирелигиозная кампания в СССР hdwon.cam

Антирелигиозная кампания в СССР fotostrana.ru

Антирелигиозная кампания в СССР daily-newspaper.ru

Антирелигиозная кампания в СССР tayni.info

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее блогер назвал настоящую причину бедности и нищеты в СССР.