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16 апреля • обновлено в 03:29
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Что было с церковью в СССР: шпионы ЦРУ приоткрыли тайну

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Принято считать, что советская власть и религия были двумя взаимоисключающими явлениями: в СССР не приветствовалась вера в Бога, сначала людям запрещали ходить в церковь и проводили ее антипропаганду.

Все эти факты фиксировала американская разведка. О том, что шпионы ЦРУ начиная с 1950-х годов докладывали о религии в Союзе, пишет "Наш Киев" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Итак, в апреле 1955 года агенты ЦРУ заявляли, что советское правительство с момента своего создания проводило непрекращающуюся антирелигиозную кампанию, однако народ по-прежнему оставался глубоко верующим. Народ все еще оставался глубоко верующим, однако все конфессиональные группы перестали оказывать активное сопротивление действиям власти.

Митинг детей против Рождества и елки, 1929 год

Митинг детей против Рождества и елки, 1929 год

moe-belgorod

До того, в 1930-х наблюдались небольшие противостояния на юге страны, но все их успешно устранили. В 1930-1945 годах церковное имущество было разграблено: кроме алтарей и икон не осталось ничего. Большинство же церковных зданий использовали для других целей, купола разрушили, а колокола и кресты демонтировали.

Что было с церковью в СССР: шпионы ЦРУ приоткрыли тайну

photochronograph

"Согласно перспективному плану гонений, советское правительство планировало полностью искоренить религию. Но сделать это не получалось, поскольку во время Второй мировой войны даже атеисты стали просить Бога о помощи в борьбе с врагом. Политбюро было вынуждено меньше преследовать церковь, но попыталось заставить ее служить правительственным целям, то есть себе же на благо", – говорится в сообщении, отмечая, что таким образом религиозный контроль в СССР стал понемногу ослабевать.

Верующие молятся во время войны

Верующие молятся во время войны

Life

Однако уже в 1953-1954 годах советское правительство вновь усилило преследование церкви. Поскольку во время войны очень много людей "ударились в религию". Даже члены компартии крестили своих детей в церкви, высокопоставленные партийные чиновники посещали службы, а члены комсомола венчались в храмах.

Разрушенная в 1928-1936 годах Десятинная церковь в Киеве

Разрушенная в 1928-1936 годах Десятинная церковь в Киеве

kyda.kiev.ua

Тогда антирелигиозная пропаганда возобновилась, однако не с такой силой, как прежде. При этом в ней задействовали и священников.

Так, по данным шпионов ЦРУ, в 1950-х годах 99% всех священнослужителей были завербованными агентами КГБ или МВД. Отмечалось, что после жители деревень начали ходить в церкви только когда позволяли обстоятельства. В то же время в больших городах прихожане посещали храмы регулярно и больше общались со священниками.

Антирелигиозная кампания в СССР

Антирелигиозная кампания в СССР

lottov.ru

С каждым годом число верующих в СССР росло. Членам компартии верить в Бога по-прежнему запрещалось, но в целом терпимость к религии была очень выгодна для советского правительства.

"Во время войны церковь "подстегнула" патриотизм, восхваляя вождя и военные усилия, и прихожане были уверены, что после войны жизнь улучшится. Поэтому правительство всячески подчеркивало, что оно не преследует религию, а действует только против врагов народа, которые прячутся за церковью", – констатирует издание.

Антирелигиозная кампания в СССР

Антирелигиозная кампания в СССР

hdwon.cam

Антирелигиозная кампания в СССР

Антирелигиозная кампания в СССР

fotostrana.ru

Антирелигиозная кампания в СССР

Антирелигиозная кампания в СССР

daily-newspaper.ru

Антирелигиозная кампания в СССР

Антирелигиозная кампания в СССР

tayni.info

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее блогер назвал настоящую причину бедности и нищеты в СССР.

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Автор
Марина Лисничук
Теги
церковь СССР
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