За прошедшие сутки коронавирус продвинулся на 30% и на утро сегодня ситуация выглядит примерно следующим образом. Общее количество подтвержденных случаев заражения, составило 2744 человек, из них – 1423 случая приходятся на провинцию Хубэй, где расположен эпицентр эпидемии, город Ухань. Погибших уже насчитали 81 человек, из них – 76 умерли в провинции Хубеэй.

Кратко о том, что известно о ситуации вокруг эпидемии. Та самая больница на 1000 коек, которую было решено построить с нуля для лечения инфицированных вирусом, уже построена и сдана в эксплуатацию. Пять дней строили и два дня монтировали оборудование. Уже туда свозят зараженных.

Правительство КНР продлило новогодние каникулы на 2 дня и настоятельно рекомендует гражданам не покидать свое жилище без нужды.

Остановился ряд предприятий, закрыты сетевые рестораны и прочие места массового скопления людей. Транспортное сообщение общественного транспорта, максимально ограничено. Из аэропорта Шанхая перестали курсировать автобусы.

Гонконг закрыл въезд для всех, кто пытается попасть в город, недавно побывав в провинции Хубэй. Ограничение не касается жителей самого Гонконга. Оно и понятно, поскольку Гонконг сейчас лидирует по числу выявленных случаев заражения, в сравнении даже с другими странами. Далее – некоторая сводная информация.

"Таиланд и Гонконг сообщили о восьми случаях заражения; в США, Австралии, Тайване и Макао по пять человек; Япония, Сингапур и Малайзия сообщили о четырех; Франция и Южная Корея по три; Вьетнама два, и по одному в Канаду и Непал".

"За пределами Китая пока не было зарегистрировано ни одного смертельного случая".

"Всемирная организация здравоохранения заявила, что, хотя вспышка была чрезвычайной ситуацией для Китая, она еще не была глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения".

"Симптомы включают жар, кашель и затрудненное дыхание. Большинство пострадавших – это пожилые люди и люди с основными заболеваниями".

"В двух научных исследованиях эпидемии говорится, что каждый инфицированный человек передает заболевание от двух до трех человек".

"Три исследовательские группы начали работу по разработке потенциальных вакцин. Ученые надеются опробовать первые возможные вакцины через три месяца".

"Китай тестирует лекарство от ВИЧ Aluvia в качестве лечения".

"Помимо других мер по сдерживанию распространения вируса, Китай прекратит все групповые поездки, затрагивающие туризм как дома, так и в другие страны, с 27 января".

"Некоторые эксперты считают, что вирус не так опасен, как тяжелый острый респираторный синдром (SARS) 2002-03 гг., В результате которого погибло около 800 человек, или респираторный синдром на Ближнем Востоке (MERS), в результате которого с 2012 г. погибло более 700 человек".

"Франция, Италия, Япония, Австралия и США заявили, что работают над эвакуацией граждан из Ухани".

В этом списке нет Украины, в связи с чем, не названному правительственному источнику был задан вопрос о том, есть ли в провинции Хубэй граждане Украины и почему мы не предпринимаем мер для эвакуации своих граждан, было сказано примерно следующее: "Какая разница? Мы вам ничего не обещали. Своих из Давоса мы уже эвакуировали. Из Омана – тоже". Так же было сказано, что если вирус достигнет Украины, то по примеру Китая тут тоже построят клинику, правда не на 1000 мест, а на 10 и не за 7 дней, а за 7 лет, но это – не точно.

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