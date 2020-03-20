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20 марта • обновлено в 13:45
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Светлана Гудкова
Светлана Гудкова
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Если в Украине введут ЧП из-за коронавируса: что важно знать каждому

7.2т
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Всю неделю, с 16 марта, в Украине не утихают слухи о возможном введении чрезвычайного положения (ЧП) в стране из-за пандемии коронавируса. Пока же только говорят о полной готовности властей к такому сценарию в случае необходимости.

Тем временем режим чрезвычайной ситуации (ЧС) действует уже в трех областях Украины Черновицкой, Житомирской и Киевской. Кроме того, принято решение о введении ЧС на территории города Киев.

Режим чрезвычайной ситуации называют "желтым светом" перед объявлением чрезвычайного положения, а учитывая возрастание случаев заражения в Украине многие не исключают и такой вариант развития событий. Что же означает режим ЧП, вводили ли его раньше в Украине, где он действует сейчас и насколько эффективен в борьбе з коронавирусом – читайте в OBOZREVATEL.

ЧП из-за коронавируса в Украине

В пятницу, 20 марта, в близким к Банковой Telegram-каналах появилась новость о том, что сегодня ночью в Офисе президента обсуждался вопрос введения ЧП в стране.

Пишут, что вопрос о введении стоит еще с выходных, а некоторые политики предлагали ввести с начала недели.

"Владимир Зеленский подходит к этому вопросу взвешенно, без истерики и паники, понимая последствия для страны. С каждым днем все больше людей советует президенту не медлить с этим решением", – пишет Telegram-канал "Резидент".

По их данным, сейчас свыше 5000 человек ожидают результаты анализов, а власти рассматривают несколько вариантов развития событий.

"Наш источник в ОП сообщил, что ныне имеется два основных сценария развития ситуации в стране – ведение ЧП на 30 дней или ограниченный карантин с закрытием областей точечно", – написал "Резидент".

Если в Украине введут ЧП из-за коронавируса: что важно знать каждому
Если в Украине введут ЧП из-за коронавируса: что важно знать каждому

Кроме того, как стало известно OBOZREVATEL от источников в Офисе президента Украины, власти готовы к введению режима ЧП, но все зависит от того, как будут развиваться события.

"Пока такое не принималось. Чрезвычайное положение обсуждалось еще на первом заседании СНБО, как и возможность продления карантина. Но все эти вещи примут в зависимости от того, как будет складываться ситуация. Кстати, у нас еще нигде нет чрезвычайного положения, есть чрезвычайная ситуация", – отметил представитель ОП.

Как известно, с 17 марта по всей стране уже ввели довольно жесткие ограничения для борьбы с распространением и заражением на COVID-19. В Украине закрыты все ТРЦ, кафе, рестораны, спортзалы, учреждения культуры, развлечений и услуг. Запрещены массовые мероприятия с участием более 10 человек. Приостанавливает работу метро, введен запрет на все междугородние и межобластные перевозки. Наземный транспорт может перевозить ограниченное количество людей.

Кроме того, закрыто авиа- и ж/д сообщение, запрещен въезд в Украину иностранцам.

По состоянию на 20 марта подтверждены 26 случаев заражения китайским коронавирусом: Черновицкая область – 15 (один летальный); Ивано-Франковская область – 1 (летальный); Житомирская область – 2 (один летальный); Днепропетровская область – 2; Донецкая область – 17; Киевская область – 2 и в городе Киев 3 случая заражения.

Пандемия коронавируса

Пандемия коронавируса

На данный момент в трех областях Украины – Черновицкой, Житомирской и Киевской – введен режим чрезвычайной ситуации. Кроме того, принято решение о введении ЧС на территории города Киев. Об этом в интервью РБК-Украина заявил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник. На данный момент необходимые документы проходят юридические процедуры.

Не стоит путать режим ЧС и ЧП. Чрезвычайная ситуация в области – это когда на определенной территории есть угроза для жизни. Если совсем упростить, чрезвычайную ситуацию можно понимать, как режим максимальной готовности к опасности, координацию всех усилий для обеспечения безопасности. Все системы должны быть наготове, власти должны организовать штабы и информировать население.

Чрезвычайная ситуация может вводиться местными властями и предполагает:

  • назначение ответственного за ликвидацию последствий ЧС, который наделяется правом самостоятельно принимать решения об эвакуации и остановке деятельности предприятий;

  • привлечение к проведению спасательных операций транспорта и граждан с их согласия; любые меры, которые необходимые для ликвидации последствий.

  • получение аварийно-спасательными службами права беспрепятственного доступа на территорию предприятий.

Они также могут вводить временный запрет или ограничение движения транспорта и пешеходов вблизи и в пределах зоны ЧС

При чрезвычайной ситуации украинцы должны:

  • получать информацию о ситуации;

  • использовать средства защиты (маски).

И на этом все требования заканчиваются. В то же время власти должны:

  • возмещать ущерб, нанесенный в результате ситуации;

  • компенсировать работу в зоне чрезвычайной ситуации;

  • предоставлять психологическую, информационную и медицинскую помощь населению;

  • поддерживать в постоянной готовности общегосударственную и территориальную системы наблюдения и контроля;

  • контролировать качество продуктов; обеспечивать наличие лекарств и т.д.

  • ЧС не предусматривает ограничение населения в правах, в отличие от ЧП.

Чрезвычайная ситуация нередко бывала на территории Украины, но она не привлекала столько внимания, как сейчас, в связи с коронавирусом. В прошлом, 2019 году, в Украине регистрировалось 146 чрезвычайных ситуаций. Часто они были связаны с пожарами и наводнениями.

Люди в медицинских масках

Люди в медицинских масках

Что предусматривает режим ЧП, и будет ли он эффективен в борьбе с COVID-19

Чрезвычайное положение уже введено в ряде европейских стран, таких как Италия, США, Испания, Чехия, Эстония, Румыния, Болгария, Венгрия, Словакия и другие.

В этих странах, в частности, введены следующие ограничения:

  • закрываются все рынки, торговые и развлекательные центры, театры, кино и музеи;

  • запрещены массовые мероприятия;

  • остановлено или ограничено пользование общественным транспортом;

  • введен карантина в детских садах и учебных заведениях;

  • переход медицинских учреждений на работу в режиме повышенной готовности;

  • запрещен въезд людям из стран-эпицентров распространения Covid-19.

В некоторых странах введены еще более жесткие меры, которыми ограничивается возможность местным жителям свободно перемещаться по улицам. За нарушение правил карантина в разных странах предусмотрены большие штрафы или уголовная ответственность.

В общем, сейчас в Украине соблюдены почти все меры, которые предусматриваются введением чрезвычайного положения. Во вторник, 17 марта, Верховная Рада проголосовала за законопроект, который предполагает административную и уголовную ответственность за нарушение карантина, Кроме того, для украинцев прописали право на удаленную работу на время карантина, предусмотрели и льготы для бизнеса.

Карантин в Украине

Карантин в Украине

По словам медиков, самоизоляция является одним из самых эффективных способов для предотвращения распространения коронавируса, и все принятые меры оправданы. Но насколько необходимы в Украине столь жесткие ограничения, как запрет передвижения на определенной территории, введение комендантского часа и другие ограничения прав человека – вопрос.

По мнению советника министра внутренних дел Ивана Варченко, пока мир только нарабатывает необходимые механизмы борьбы с коронавирусом.

"Мы вводим комплекс мер для того, чтобы не допустить распространения коронавируса в Украине. Мы используем весь тот опыт, который нарабатывается в мире и который нам кажется эффективным. И в числе этих мер – жесткое ограничение передвижения людей, кроме жизненно необходимого. Эта мера доказала свою эффективность, в частности, в Китае", – говорит он.

Варченко напомнил, что закон Украины про режим ЧС предусматривает возможность введения чрезвычайного положения в случае пандемии. Соответственно, в любой момент есть вероятность введения такого режима как для отдельных областей, так и по всей Украине.

Карантин в Украине

Карантин в Украине

"Пока мы не пришли к этой ситуации, но мы рекомендуем людям максимально ограничить свои контакты с другими людьми и оставаться дома", – сказал советник министра внутренних дел в комментарии OBOZREVATEL.

Кроме того, Варченко заверил, что правоохранители готовы к развитию любой ситуации, но надеются на благоразумность украинцев.

"Наиболее сдерживающим фактором для недопущения правонарушений во время карантина является трезвомыслящий человек. Понятно, что к каждому полицейского не приставишь, но каждый должен быть ответственен за себя и своих близких. Но мы понимаем, что случаи все равно будут, и у правоохранительных органов хватит сил и средств, чтобы бороться с правонарушителями", — заявил он.

В каких случаях и кем вводится режим ЧП в Украине

Согласно закону Украины режим ЧП вводится в таких случаях:

  • стихийное бедствие;

  • техногенная катастрофа;

  • террористическая атака;

  • иностранная оккупация;

  • попытка захватить государственную власть или изменить конституционный строй Украины насильственным путем;

  • объявление мировой пандемии.

Чрезвычайное положение может ввести своим указом только президент, а позже его должна утвердить Верховная Рада.

Какие предусмотрены запреты

В случае введения чрезвычайного положения в стране документом предусмотрено установление комендантского часа, правоохранителям будет разрешено проверять документы у граждан, а при необходимости устраивать личный досмотр, досмотр авто, служебных помещений и квартир.

Не местных нарушителей порядка будут отправлять в места их проживания.

Ограничение продажи оружия, ядовитых и сильнодействующих химических веществ, спиртных напитков. У граждан смогут изымать зарегистрированное огнестрельное и холодное оружие и боеприпасы. У предприятий – учебную военную технику, взрывчатые, радиоактивные вещества.

Кроме того, приостанавливается деятельность политических партий и объединений граждан, если их деятельность препятствует нормализации обстановки.

Ограничивается работа СМИ и доступа граждан к информации, запрещается изготовление информационных материалов, которые "могут дестабилизировать обстановку", вводятся особые правила пользования связью.

СМИ Украины

СМИ Украины

ТСН

В случае крайней необходимости могут ввести следующие меры:

  • временное выселение людей из мест, опасных для проживания, с обязательным предоставлением временного жилья;

  • временное запрещение строительства новых, расширения действующих предприятий и других объектов;

  • установление карантина и проведение обязательных санитарно-противоэпидемических мероприятий;

  • введение особого порядка распределения продуктов питания и предметов первой необходимости;

  • мобилизация ресурсов госпредприятий, изменение режима их работы, переориентация на производство необходимой продукции;

  • использование ресурсов предприятий, независимо от форм собственности, для отведения опасности и ликвидации последствий чрезвычайных обстоятельств;

  • отстранение от работы на период ЧП руководителей госпредприятий, от деятельности которых зависит нормализация обстановки, в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей.

Когда в Украине вводился режим ЧП?

Официально подобные ограничения в нашей стране не вводились, но было несколько попыток. Одна из самых громких связана с распространением свиного гриппа в 2009 году, который был признан пандемией.

Тогдашний премьер Юлия Тимошенко ввела режим чрезвычайной ситуации в девяти областях на западе страны, меры предосторожности были такие же, как и в случае с сегодняшним коронавирусом. Конечно, тогда же речь шла о возможности введения чрезвычайного положения, но эпидемия пошла на спад, и ситуация стабилизировалась за несколько месяцев.

Паника в супермаркетах из-за карантина

Паника в супермаркетах из-за карантина

В тот год пандемия свиного гриппа унесла жизни более 18 тысяч человек по всему миру, в Украине же было 225 заболевших, 17 из которых умерли.

Еще вероятность введения ЧП грозила украинцам в январе 2014 года в связи с массовыми протестами в Украине, которую позже назвали Революцией Достоинства. За его оглашение на тот момент отвечал действующий президент Виктор Янукович, в свою очередь его об это попросили депутаты президентской фракции "Партии регионов" и генпрокурор Виктор Пшонка.

Но усилиями западных лидеров такое решение удалось остановить.

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Автор
Светлана Гудкова Светлана Гудкова
Тема
Коронавирус
Место
Украина
Теги
карантин болезнь
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васильевич василий
васильевич василий
значит надо сдаваться Путину
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