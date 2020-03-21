В связи с угрозой распространения коронавируса в Украине растет вероятность введения чрезвычайного положения. Вскоре этот вопрос будет обсуждаться на заседании СНБО по инициативе президента Владимира Зеленского. Однако пока что ряд областей объявили о введении режима чрезвычайной ситуации.

OBOZREVATEL отмечает, что это два разных понятия, которые следует четко различать.

Чрезвычайная ситуация – это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которая может повлечь или повлекла за собой человеческие жертвы, а также ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Введение в стране чрезвычайного положения временно ограничивает права людей, режим чрезвычайной ситуации – нет. Режим ЧС в основном нацелен на мобилизацию всех органов государственной власти.

Согласно закону срок действия чрезвычайного положения – 30 или 60 дней с возможностью продления. Четких сроков действия режима чрезвычайной ситуации нет.

Признаки чрезвычайной ситуации:

наличие или угроза гибели людей;

существенное ухудшение условий жизнедеятельности;

значительное ухудшение состояния здоровья людей;

причинение экономического ущерба.

В условиях ЧС с коронавирусом в первую очередь усиливается поддержка функционирования медицинской сферы и увеличивается информационно-разъяснительная работа с населением. OBOZREVATEL ранее детально рассказывал о правах и обязанностях украинцев при режиме ЧС и том, на какие меры может пойти государство.

Суть режима чрезвычайной ситуации МВД

Чрезвычайное положение – особый правовой режим деятельности органов государственной власти и управления, предприятий, учреждений и организаций, вводимый в стране или отдельных её районах для защиты от внешней или внутренней угрозы, поддержания общественного порядка.

Режим чрезвычайного положения предполагает ограничение прав и свобод граждан, юридических лиц, а также возложение на них дополнительных обязанностей.

Так, режим чрезвычайного положения предусматривает более жесткие меры, чем чрезвычайная ситуация:

ограничение въезда и выезда в области и города;

перекрывают аэропорты и некоторые дороги;

вводится комендантский час, к обеспечению порядка и безопасности подключают армию и полицию;

правоохранители получат возможность осматривать транспортные средства, здания, изымать вещи;

эвакуируют население из опасных мест при необходимости;

могут ввести карточки на продукты и предметы первой необходимости;

указом президента может быть введена целевая мобилизация, а государство сможет распоряжаться имуществом предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности.

приостановится деятельность политических партий;

Владимир Зеленский может ввести режим ЧП Офис президента

Как писал OBOZREVATEL, в Украине зафиксировано 42 случая заболевания коронавирусом, из которых 25 – в Черновицкой области. При этом трое заболевших скончалось, а один победил инфекцию.

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