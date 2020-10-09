ЧП, жесткий карантин или только в выходные: что ждет Украину из-за стремительного роста COVID-19

Темпы распространения коронавируса в Украине поражают. Ежедневно в стране фиксируется новый антирекорд. Тем не менее, о введении чрезвычайного положения говорить рано, утверждают в правительстве.

В Минздраве уверяют, что жесткий карантин также вводить преждевременно, ведь коек для больных с коронавирусом пока достаточно. В Раде озвучили предложение ввести в стране "карантин выходного дня".

Подробнее о том, какие меры могут быть приняты в Украине – в материале OBOZREVATEL.

Чрезвычайное положение

Как пояснил министр Кабинета министров Олег Немчинов, процедура введения чрезвычайного положения в стране такова: сначала с подобной инициативой должен выступить президент Украины Владимир Зеленский, затем она рассматривается правительством.

По его словам, еще в начале пандемии весной текущего года был подготовлен проект указа президента о введении ЧП, но тогда от такого шага решили отказаться. Немчинов добавил, что и сегодня не видит оснований для ЧП.

Напомним, что о чрезвычайном положении в конце августа заявлял и главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. Чиновник допустил, что в случае, если карантинные ограничения не смогут сдержать распространение COVID-19, если в "красной" зоне окажется половина страны, придется прибегнуть к таким радикальным мерам.

Тем не менее, 9 октября премьер Денис Шмыгаль собирает министров и глав областных государственных администраций по поводу ситуации с коронавирусом. OBOZREVATEL следит за развитием событий.

Жесткий карантин

Виктор Ляшко заверил, что в настоящее время в Украине достаточно койко-мест для лечения больных с коронавирусом, а значит, в жестком карантине необходимости нет.

"Карантин сработал 100%. Система подготовлена, вспышки не было, летальности не было, и мы готовы сейчас дальше работать в условиях увеличенного количества случаев заболевания, не влияя существенно на экономику в рамках адаптивного карантина", – заявил он.

Главный санврач заверил, что Минздрав постоянно отслеживает ситуацию в стране. Если прогноз будет неутешительным и покажет, что в скором времени в больницах страны могут быть заняты 100% коек, тогда ведомство будет настаивать на введении жесткого карантина, как это было весной текущего года.

Ранее глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что локдауна в Украине, скорее всего, не будет. Что касается медиков, то их мнения на этот счет разделились. Врач-эпидемиолог Андрей Александрин сказал, что жесткий карантин неизбежен. В то же время начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве, врач Олег Рубан сказал, что локдаун сегодня не нужен.

Карантин выходного дня

Глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий озвучил предложение о введении в Украине так называемого карантина выходного дня и перевода всех учебных заведений на дистанционное обучение.

Как пояснил нардеп, в таком случае в выходные украинцам будет предписано не гулять, а сидеть дома. "Жесткий карантин мы не можем ввести, но мы можем ввести карантин выходного дня, когда семья на выходной день остается дома, никуда не ездит..." – сказал он.

Интересно, что подобные меры уже рассматриваются в ряде стран. Так, они были введены в Иордании. Там пятница, 9 октября, стала первым выходным днем в режиме жесткого карантина.

Российский минздрав обратился к гражданам России с призывом в ближайшие выходные отказаться от посещения публичных мест, не пользоваться общественным транспортом и оставаться дома. В Казахстане ТРЦ и непродовольственные магазины по выходным закрыты на карантин.