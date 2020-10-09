ЧП, жесткий карантин или только в выходные: что ждет Украину из-за стремительного роста COVID-19

Татьяна Гайжевская
Татьяна Гайжевская
Общество
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  • Есть ли основания для введения чрезвычайного положения в Украине

  • Сколько коек в стране для лечения пациентов с коронавирусной болезнью

  • В каких странах уже ввели «карантин выходного дня»

ЧП, жесткий карантин или только в выходные: что ждет Украину из-за стремительного роста COVID-19

Темпы распространения коронавируса в Украине поражают. Ежедневно в стране фиксируется новый антирекорд. Тем не менее, о введении чрезвычайного положения говорить рано, утверждают в правительстве.

В Минздраве уверяют, что жесткий карантин также вводить преждевременно, ведь коек для больных с коронавирусом пока достаточно. В Раде озвучили предложение ввести в стране "карантин выходного дня".

Подробнее о том, какие меры могут быть приняты в Украине – в материале OBOZREVATEL.

Чрезвычайное положение

Как пояснил министр Кабинета министров Олег Немчинов, процедура введения чрезвычайного положения в стране такова: сначала с подобной инициативой должен выступить президент Украины Владимир Зеленский, затем она рассматривается правительством.

По его словам, еще в начале пандемии весной текущего года был подготовлен проект указа президента о введении ЧП, но тогда от такого шага решили отказаться. Немчинов добавил, что и сегодня не видит оснований для ЧП.

Напомним, что о чрезвычайном положении в конце августа заявлял и главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. Чиновник допустил, что в случае, если карантинные ограничения не смогут сдержать распространение COVID-19, если в "красной" зоне окажется половина страны, придется прибегнуть к таким радикальным мерам.

Тем не менее, 9 октября премьер Денис Шмыгаль собирает министров и глав областных государственных администраций по поводу ситуации с коронавирусом. OBOZREVATEL следит за развитием событий.

Врачи, которые лечат больных коронавирусом

Жесткий карантин

Виктор Ляшко заверил, что в настоящее время в Украине достаточно койко-мест для лечения больных с коронавирусом, а значит, в жестком карантине необходимости нет.

"Карантин сработал 100%. Система подготовлена, вспышки не было, летальности не было, и мы готовы сейчас дальше работать в условиях увеличенного количества случаев заболевания, не влияя существенно на экономику в рамках адаптивного карантина", – заявил он.

Главный санврач заверил, что Минздрав постоянно отслеживает ситуацию в стране. Если прогноз будет неутешительным и покажет, что в скором времени в больницах страны могут быть заняты 100% коек, тогда ведомство будет настаивать на введении жесткого карантина, как это было весной текущего года.

Ранее глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что локдауна в Украине, скорее всего, не будет. Что касается медиков, то их мнения на этот счет разделились. Врач-эпидемиолог Андрей Александрин сказал, что жесткий карантин неизбежен. В то же время начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве, врач Олег Рубан сказал, что локдаун сегодня не нужен.

Нардеп предложил перевести все учебные заведения на дистанционное обучение

Карантин выходного дня

Глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий озвучил предложение о введении в Украине так называемого карантина выходного дня и перевода всех учебных заведений на дистанционное обучение.

Как пояснил нардеп, в таком случае в выходные украинцам будет предписано не гулять, а сидеть дома. "Жесткий карантин мы не можем ввести, но мы можем ввести карантин выходного дня, когда семья на выходной день остается дома, никуда не ездит..." – сказал он.

Интересно, что подобные меры уже рассматриваются в ряде стран. Так, они были введены в Иордании. Там пятница, 9 октября, стала первым выходным днем в режиме жесткого карантина.

Российский минздрав обратился к гражданам России с призывом в ближайшие выходные отказаться от посещения публичных мест, не пользоваться общественным транспортом и оставаться дома. В Казахстане ТРЦ и непродовольственные магазины по выходным закрыты на карантин.

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