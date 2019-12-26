ЧП с водой и отоплением на Луганщине: энергоснабжающая компания поставила точку

Компания "Луганское энергетическое объединение" заявила, что подключила все объекты "Лисичанскводоканал" к системе электроснабжения после обесточивания предприятия.

Об этом компания написала на своей странице в Facebook. Там отметили, что это полная заслуга губернатора Луганской области Сергея Гайдая, который взял на себя определенные обязательства, что позволило включить водоканал к системе электроснабжения.

"Уверяем, никто, кроме этого человека, не позаботился о подключении водоканала. Ни власть в лице мэра города Лисичанск, ни руководство данного водоканала ни разу не нашли возможности выйти на общение с энергетиками течение нескольких дней, когда многотысячный город остался без капли воды накануне новогодних праздников. Более того, со стороны указанных лиц не было никакой реакции, даже попытки, найти время и осуществить важный! переговорный процесс по поводу подключения!" – отметили в "ЛЭО".

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В компании добавили, что ни один из народных депутатов Луганщины также не выходил на связь с представителями "ЛЭО" и не сделал каких-либо вменяемых попыток решить этот вопрос.

"Только благодаря вмешательству в сложной ситуации губернатора, у жителей Лисичанска появилась в кранах долгожданная вода!" – добавили в "ЛЭО".

Напомним, около 2,5 тысяч квартир 25 декабря остались без централизованного отопления из-за обесточивания коммунального предприятия "Лисичанскводоканал", что повлекло нехватку воды на котельне.

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