ЧП с украинцами в Египте: стало известно о новой проблеме

Рейс украинских туристов, которые застряли в аэропорту в египетском Шарм-эль-Шейхе, был перенесен с 18:00 на 21:00.

Об этом "Фактам" сообщила туристка по имени Кристина. Украинцы должны вылететь из Египта во Львов.

"Нас только что привезли в аэропорт. Долгожданный рейс уже появился на табло. Мы должны улететь по египетскому времени в 20:00 (по украинскому – в 21:00). Надеюсь, на этот раз мы все-таки полетим", - рассказала она.

В свою очередь туристка Анна поведала, что накануне украинцам предоставили билеты на 18:00 на рейс, которого не существует.

"Когда в 16:00 наконец приехал автобус, который должен был везти нас в аэропорт, мне и нескольким другим туристам было объявлено, что мы должны заплатить по 40 долларов! Мол, это плата за то, что мы "продлили свое проживание в отеле". Мы остолбенели", - возмущена туристка.

По ее словам, инцидент завершился настоящим скандалом, после которого туристов все же "соизволили пустить в автобус". Кроме того, как отметила женщина, представитель туристического оператора "куда-то исчез".

Дипломат Василий Кирилич подтвердил, что украинские пассажиры вылетели во Львов в 21:00. При этом следующиий рейс отправится 29 апреля в 02:30 на Киев.

Літак за напрямом Шарм-ель-Шейх - Львів - у повітрі. Наступні рейси - до Києва. pic.twitter.com/AuMsxpOCE2 — Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) 28 квітня 2018 р.

Туроператор запевняє, що планує авіарейси для українців зі Шарм-ель-Шейха до Львова на 21:00 28.04. та 02:30 29.04. Справа - на контролі Посольства України в Єгипті. pic.twitter.com/7qPuJGO3Ea — Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) 28 квітня 2018 р.

Как сообщал "Обозреватель", в мае 2017 года в египетском городе Хургада также застряли около 200 украинских туристов, поскольку их самолет не смог подняться в воздух и чуть не потерпел крушение при попытке взлета.