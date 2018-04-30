ЧП с украинскими туристами в Египте: появились новые данные

Последние из нескольких сотен застрявших в Египте украинских туристов вечером 30 апреля смогли вылететь на родину.

Об этом на своей странице в Twitter сообщил пресс-секретарь президента Украины Петра Порошенко Святослав Цеголко.

"В 18.30 последние туристы, из тех, кто задержался в Египте, вылетели в Украину", - написал Цеголко.

О 18.30 останні туристи, з тих, хто затримався в Єгипті, вилетіли до України. - Міністр закордонних справ та Міністр інфраструктури доповіли Президенту — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 30 апреля 2018 г.

Как сообщал "Обозреватель", проблемы у туристов начались еще 27 апреля, когда по техническим причинам был задержан вылет чартерного самолета авиакомпании Yan Air, который должен был доставить украинских туристов из Египта во Львов.

Также по определенным причинам не смог улететь в Украину самолет авиакомпании Egypt Air, который был зафрахтован украинским авиаперевозчиком. Всех пассажиров перевезли в гостиницу Experience Park Land. 28 апреля больше 200 туристов застряли в аэропорту в Египте.

В ситуацию даже вмешался президент Украины Петр Порошенко, который поручил Министерству иностранных дел и Министерству транспорта и связи сделать все необходимое для того, чтобы украинцы прилетели домой.