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ЧП с украинскими туристами в Египте: появились новые данные

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Последние из нескольких сотен застрявших в Египте украинских туристов вечером 30 апреля смогли вылететь на родину.

Об этом на своей странице в Twitter сообщил пресс-секретарь президента Украины Петра Порошенко Святослав Цеголко.

"В 18.30 последние туристы, из тех, кто задержался в Египте, вылетели в Украину", - написал Цеголко.

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Нет самолетов: у украинских туристов в Египте появились новые проблемы

Как сообщал "Обозреватель", проблемы у туристов начались еще 27 апреля, когда по техническим причинам был задержан вылет чартерного самолета авиакомпании Yan Air, который должен был доставить украинских туристов из Египта во Львов.

Также по определенным причинам не смог улететь в Украину самолет авиакомпании Egypt Air, который был зафрахтован украинским авиаперевозчиком. Всех пассажиров перевезли в гостиницу Experience Park Land. 28 апреля больше 200 туристов застряли в аэропорту в Египте.

В ситуацию даже вмешался президент Украины Петр Порошенко, который поручил Министерству иностранных дел и Министерству транспорта и связи сделать все необходимое для того, чтобы украинцы прилетели домой.

Персона
Святослав Цеголко
Место
ЕгипетШарм-эш-Шейх
Объект
туризм
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