Чорновол могут задержать после допроса в ГБР: она рассказала подробности

Бывший народный депутат Татьяна Чорновол заявила, что завтра, 14 апреля, ее могут взять под стражу и отвезти в Печерский суд Киева.

Об этом Чорновол сообщила на своей странице в Facebook. По ее словам, арест может произойти после допроса в Государственном бюро расследований.

"Имею информацию, что завтра после допроса в ГБР меня возьмут под стражу и отвезут в Печерский суд", – заявила Чорновол.

Татьяна Чорновол censor.net.ua

Она уточнила, что заседание начнется в 14.00.

Напомним, Государственное бюро расследований после обыска 10 апреля сообщило Чорновол о подозрении в умышленном убийстве в результате поджога офиса "Партии регионов" в 2014 году.

Отметим, OBOZREVATEL еще 26 февраля удалось узнать, что Офис генерального прокурора Украины может задержать Чорновол за поджог офиса партии. Стало известно, что погибший мужчина грабил сейф и задохнулся во время пожара. Кроме того, по нашим данным, журналистку будут обвинять в организации всех движений 18 февраля.

Также источники рассказали, что после этого планируется задержание еще одного бывшего нардепа – Владимира Парасюка. Его будут обвинять в организации действий 21 февраля. Отметим, что тогда МВД заявило о стрельбе со стороны протестующих.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ГБР начало досудебное расследование по факту возможного нарушения Чорновол общественного порядка – она пролезла на территорию бюро через забор с колючей проволокой.

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