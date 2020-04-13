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13 апреля • обновлено в 17:10
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Чорновол могут задержать после допроса в ГБР: она рассказала подробности

1.8т
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Бывший народный депутат Татьяна Чорновол заявила, что завтра, 14 апреля, ее могут взять под стражу и отвезти в Печерский суд Киева.

Об этом Чорновол сообщила на своей странице в Facebook. По ее словам, арест может произойти после допроса в Государственном бюро расследований.

"Имею информацию, что завтра после допроса в ГБР меня возьмут под стражу и отвезут в Печерский суд", – заявила Чорновол.

Татьяна Чорновол

Татьяна Чорновол

censor.net.ua

Она уточнила, что заседание начнется в 14.00.

Напомним, Государственное бюро расследований после обыска 10 апреля сообщило Чорновол о подозрении в умышленном убийстве в результате поджога офиса "Партии регионов" в 2014 году.

Отметим, OBOZREVATEL еще 26 февраля удалось узнать, что Офис генерального прокурора Украины может задержать Чорновол за поджог офиса партии. Стало известно, что погибший мужчина грабил сейф и задохнулся во время пожара. Кроме того, по нашим данным, журналистку будут обвинять в организации всех движений 18 февраля.

Также источники рассказали, что после этого планируется задержание еще одного бывшего нардепа – Владимира Парасюка. Его будут обвинять в организации действий 21 февраля. Отметим, что тогда МВД заявило о стрельбе со стороны протестующих.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ГБР начало досудебное расследование по факту возможного нарушения Чорновол общественного порядка – она пролезла на территорию бюро через забор с колючей проволокой.

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Автор
Глеб Иванов
Место
Украина
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Попович Олег
Попович Олег
сколько говна повылазило и всё срузькое в коментах)))
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Бобровский Виталий
Бобровский Виталий
Попович Олег, а ты спец по говнам?
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Sagan Oleg
Sagan Oleg
Так если убийца , то место в тюрьме или можно как то по другому?!
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Так если виновата - надо отвечать.
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