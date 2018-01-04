УкрEngРус
Елена ДобровольскаяЕлена ДобровольскаяБлогерВсе статьи автора

Чорна книга пам`яті: "За что я рискую? За 30 тысяч рублей?"

4.1т

Будь-яка війна приховує в собі багато таких історій і персоналій, які згодом або забуваються у вирі подій, або залишаються поза увагою суспільства через божевільний калейдоскоп новин, пише Олена Добровольська для видання Enigma.

Скільки їх – тих, хто старанно вписував своє їм`я в чорну книгу пам`яті під назвою "русская весна". Пам`ятати кожного і кожну, хто розпалював, хто брехав, хто маніпулював, хто готував підґрунтя для вбивств українців. Хто став шістками в руках Кремля і своїми діями наблизили котли, сотні полонених, зниклих безвісти, закатованих, пограбованих, осиротілих, поховання без гробів, обстріли, "гради", малазійський боїнг. Завдяки кому словосполучення "вимушений переселенець" стало нормою. За це вони отримували, а дехто продовжує отримувати і зараз, 30 срібників. А іноді кликали війну просто від власної тупої ненависті до людського.

Новости
Новости Крымнаша. Этот год будет нашим, украинским!

Це не тільки класичні бойовики з георгіївськими стрічками на камуфляжі під прапорами "республік", які ніколи не існуватимуть на мапі світу. Серед них вдосталь цілком пересічних на вигляд тіток, які носять окуляри в ієзуїтських тонких оправах і видаються "інтелліджент". Вони називаються "журналістами і блогерами", приховуючи за цими словами пропагандистську діяльність, якій позаздрив би навіть Геббельс. Зі сльозами на очах, на камери, вони переконують міжнародну спільноту у тому, що війну ропочали не вони і не Кремль, а Україна. За допомогою іноземних українофобів на зарплатні у Путіна, вони катаються світом і влаштовують інформаційні провокації, засновані на брехні і спотворенні фактів.

Одна з таких діячок – Галина Лебединська, що і зараз мешкає у Києві. Пише під ім`ям Поліна Орловская (приклад її хрестоматійно-рафінованих пропагандисьских матеріалів можна побачити тут). Як у кожної порядної пособниці окупантів, у Лебединської є власний профайл у Чистилищі "Миротворця".

Навесні 2014 року ця особа розвернула бурхливу діяльність. За допомогою так званого ізраїльського політолога і пропагандиста Авігдора Ескіна Лебединська виступила у Кнессеті, де розповідала про "український нацизм". Завданням Лебединської було підняти болюче "єврейське питання" і переконати слухачів у тому, що в Україні культивується нетерпимість до етнічних євреїв.

Що з себе представляє Авігдор Ескін, можна легко пересвідчитись, глянувши на його особистий сайт, де викладені дописи про Україну у стилі "ядерний пєпєл". Звичайно, що у цього сабжа також є свій власний профайл у Чистилищі.

-Пособник терористів. Проросійський пропагандист. Розпалювання міжнаціональної ворожнечі на російських телеканалах між Україною і Росією. Пропаганда війни. "Міжнародний спостерігач" на "виборах" в Донецькій і Луганській областях і "референдумі" в Автономній Республіці Крим, - йдеться на сайті "Миротворець".

Про результати виконаної інформаційної провокації тріумфально, у властивій манері, повідомив сепаратистський паблік "rusvesna".

Серед іншого, Лебединська починає вести у виданні "Комсомольская правда" так званий "часопис" під назвою "Тайный дневник киевлянки", де описує "жахіття Майдану" та завзято і художньо бреше про події.

За цей час Лебединська/Орловська встигає зацікавити СБУ і з нею навіть проводили слідчі дії, але вочевидь, щось пішло не так.

Цікава також і прив`язка у скріншотах листування Лебединської до прізвищ Глеба Простакова та Іскандера Хісамова. З них випливає, що Лебединська працює на Украина.ру і контролюють її роботу саме Хісамов та Простаков.

У листуванні зокрема йдеться про інцидент, коли соціолог, директор Фонду "Демократичні ініціативи" Ірина Бекешкіна з обуренням заявила про те, що сайт "Ukraina.ru" зробив брехливий "ексклюзив", спотворивши її висловлювання, а також видавши чужі репліки за її власні. Автором цієї інформаційної провокації була саме Лебединська, за що потім її, звичайно, зробили крайньою.

Глеб Простаков має профіль у Facebook, де його писанину в обгортці іноді "лайкають" навіть нормальні люди. Чи то від нерозбірливості, чи то їм просто подобається літературний стиль Простакова – наука не в курсі.

Друге прізвище, яке час від часу з`являється у листуванні Лебединської – Хісамов.

-Іскандер Хісамов починав журналістську діяльність в Узбекистані, в 90-е змушений був переїхати в Росію, де працював в ряді московських медіа. Після Помаранчевої революції приїхав до Києва запускати українську версію російського журналу "Експерт", якою і керував до 2009 року. Поступово надокучив в українському медіа-просторі і навіть працював в штабі кандидата в президенти Сергія Тігіпка. Займався запуском української версії російського журналу "Репортер", працював ведучим на каналі UBR. Робив вигляд, що розбирається в українській політиці, і імітував бурхливу діяльність, - йдеться у біографічній довідці у статті від "informnapalm".

Після подій на Майдані Хісамов недовго перебував в Україні, наразі він мешкає у Москві і є головним редактором сайту "Україна.ру". Це російський проект, створений держагентством "Росія сьогодні" (екс-"РІА-новини") і транслює позицію Кремля щодо України.

У статті від "informnapalm" особливо підкреслюється зв`язок Хісамова з Гужвою, що підтверджується чисельними електронними листами. Пересічний журналіст Гужва після поїздки у Москву раптом стає власником холдингу "Медіа інвест груп", який за короткий час створює безкоштовну газету "Вести", радіостанцію "Вести ФМ", тижневик "Вести. Репортер" і канал UBR.

Нагадую, мова йде про того самого Гужву, якого нещодавно обплював активіст руху

Нагадую, мова йде про того самого Гужву, якого нещодавно обплював активіст руху "С14"

Ця історія, здається, з давно минулих днів, але тягнеться і до тепер. Адже ці люди не припинили контролювати частину українського інформаційного простору, а такі, як Лебединська/Орловська – бути слухняним інструментом в їх руках. Та сама Лебединська може купувати кефір в одному з вами київському супермаркеті, а Гужва - солодко їсти у сусідньому ресторані. І оскільки війна все ще триває, ми мусимо все записувати і фіксувати. Одного дня баланс добра і зла прийде у рівновагу і все, до чого ми маємо бути готові – це до правосуддя.

Читайте все новости по теме "российская пропаганда" на Обозревателе.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Елена ДобровольскаяЕлена Добровольская
Тема
российская пропаганда
Место
Украина
Источник
Источник:enigma.club
Поделиться в Facebook

Наши блоги

  • Главное
  • Регионы
  • Блоги
  • Политика
  • Общество
  • Расследования
  • Мир
  • Экономика
  • Спорт
  • Шоу
  • Для неё
  • LifeStyle
  • Техно
  • Радио
  • МояШкола
  • Мой обозреватель
  • Кино
  • Авто
  • Путешествия
  • Другие проекты

    • Последние новости