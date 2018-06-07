Багато людей на Заході ніяк не можуть зрозуміти - чому українці вважають поширення російської мови загрозою для існування України і українців.

Бо - є ж англійська мова, але ніхто її не пов'язую винятково з Англією. То чому ж ви, українці, так нервово реагуєте на російську?

Насправді все дуже просто.

Є англійська мова. Але нема єдиного центру ухвалення рішень для англійської мови. Бо є Британія, Ірландія, США, Канада, Австралія. І навіть Індія.

І є Росія. Єдина країна, що використовує російську мову для просунення своїх загарбницьких ідей. Власне, використовує російську мову як зброю.

І володіння російською мовою - це єдине, що пов'язує людей на території колишньої російської імперії з керівництвом Росії.

Бо нових ідей і технологій в Росії нема.

А є пиха, є ненависть до всього світу.

І є бажання реваншу.

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І тому так нервує керівництво Росії, коли народи, що звільнилися з-під російської окупації, намагаються позбутися російського впливу через російську мову.

Це я до чого. Зараз в Ялті відбувається "міжнародний" фестиваль "Вєлікоє рускоє слово".

Міжнародний він тому, що туди приїхали керівники "ДНР" і "ЛНР". А ще там є Аксьонов, Константинов, і голова російського парламенту - Валентина Матвієнко.