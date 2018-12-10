Нічого в житті не буває просто так і, більш того, нічого, з отого "нічого", не варта вважати абсолютно поганим, або ж геть добрим, чи позитивним.

Все має свої вади і навіть найгірша ситуація, може призвести до позитивних наслідків, головне мати здатність оте все розгледіти й пов’язати між собою.

Так от, те ж саме відбувається зараз і з нами з тією страшною війною, яка вже забрала більше 10 тисяч життів братів наших та сестер і кожен сповна розуму скаже – то жах неймовірний, то, якась кара Господня і жоден, хто має хоч трохи клепки в голові не заперечить йому в цьому, але ж, насправді, є й зворотній бік цього всього і саме про нього я й хочу поговорити.

Вчора ТСН.Тиждень показало інтерв’ю із Сергієм Лазарєвим, колишнім агентом ГРУ, полковником ЗС України, який три роки працював на ворога, поки його за цим неприглядним зайняттям не застукала контррозвідка.

Сергій Лазарєв зробив блискучу кар’єру. Свого часу у міністерстві оборони він відповідав за облік усієї техніки в Збройних Силах. Мав кабінет на головному авіаремонтному заводі країни і при цьому всьому, щиро зізнається, що весь цей час сприймав Україну лише, як філіал Росії.

А тепер головне.

Лазарєв поскаржився, що українізація викликала в нього просто фізичне відторгнення.

"Неприємно. Українською мовою все. Російською говориш, підозріло на тебе дивляться. Мені було некомфортно, і я сам шукав шляхи, виходи і способи передачі інформації", - розповідає він.

І знайшов. У Росії, в прикордонному містечку Шебекіно, в будинку рідної сестри, він і зустрівся з майбутнім куратором Денисом, офіцером російської військової розвідки. Росіян цікавили секрети української військової авіації, а зраднику було достатньо російської пенсії.

Так, гроші то, як правило, є абсолютно невід’ємним елементом будь якого факту зради, але доволі часто, вони все ж таки, не відіграють ключової ролі під час прийняття рішення, щодо зради і тут, я думаю теж, головним все ж таки було щось інше, скоріше оте – "фізичне відторгнення" від " українізації".

Але ж насправді, якщо подивитись правді в очі, нічого принципово нового в країні не відбулось. Хіба що заборонили російські соціальні мережі та й в ЗМІ, через збільшення квот почало більше звучати контенту рідною мовою, а не мовою ворога нашого, і все таке, навіть те мале, що відбулось в країні за останні роки, в людей, що насправді, по ворожому відносяться до нашої країни, а значить і до нашої культури та й взагалі, до всього українського в цілому, викликає оте "фізичне відторгнення", а те, що я називаю – "та по суті нічого ж такого не відбулось", вони гнівно нарікли "українізацією", а ще, при цьому люблять добавляти про якісь там неймовірні "утиски російськомовного населення" і це насправді, дуже важливо.

Важливо тому, що підтверджує правильність вибраного шляху на оту "українізацію", але вона неодмінно має бути повною і тотальною, щоб лише українське і українською.

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Так, в загальному сенсі то не є правильно, бо то дуже пахне якимось махровим націоналізмом, який я ніколи не розділяв до якого ніколи себе не відносив, але саме зараз, зважаючи на агресію Росії, на війну, тільки такі методи стануть на заваді отим "українцям по пашпорту", які все одно, як той вовк, скільки його не корми українським салом, з’їсть, оближиться і буде дивитись в бік рідного йому московського лісу.

Ну нічого з цим не зробиш. Такі вони люди і можливо то навіть і природньо для них, але для нас, так само природньо захищати свою країні і культуру, і саме мова, зараз стає зброєю, на ряду з кулею – небезпечною та страшною, а подекуди й смертельною.

Любіть Україну і пишайтесь нею, відверто та щиро!!!