Після перегляду цього відео вам, шановні українці, стане зрозуміло чому пані Уляна Супрун відмовилась від присутності представників громадськості (вперше за історію існування цієї програми) на засіданнях комісії по направленню українців на лікування за кордон.

Зафіксовані дії МОЗу:

— 12.07.2017 Ставлять дитину на облік, зауважень до клініки та вартості лікування немає.

— 21.08.2017 Видають інформаційного (гарантійного листа). Хочу зауважити, що в цей час на черзі були й інші пацієнти, котрим в такому листі було відмовлено, для когось з них ця відмова була детальною.

— 21.12.2017 Приймають рішення про оплату!!!!!

— 26.12.2017 Просять звіт про збір та використання коштів. Отримують!!!

І????? І не оплачують!!!!! Безпідставно!!!! Без відповіді!!!!!

Єдина відповідь МОЗу це те, що радник Уляни Супрун проти оплати. Цей радник Коломійчук Олена!!!

Шановні народні депутати та правоохоронні органи, одне єдине питання - що це ?????

Це не просто вибірковість, це знущання!!!!!!

Відсьогодні я буду вимагати, аби представники громадськості та народні депутати були допущені до засідання комісії.

Їх реально треба контролювати!!!!

Прошу народних депутатів втрутитись в ситуацію.

На місці В'ячеслава Інденко та його важкохворого маленького сина міг опинитися кожен. Давайте про це пам'ятати...