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"Чмошники в кокошниках!" Украинцев разозлил праздник в прифронтовой Авдеевке

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Пользователей сети возмутило празднование Дня металлурга и горняка в прифронтовой Авдеевке, которое состоялось в пятницу, 13 июля.

Как написал на своей странице в Facebook пользователь Vla Skor, во время торжественного концерта даже не упомянули украинских воинов, которые сохранили мир в городе.

"На концертной сцене - поздравительная надпись языком оккупанта! На приветствие "Слава Украине" от представителей армии и власти, ни один из жующих шашлык и попивая пивас местных даже не открыл рот!" - сказано в сообщении.

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По словам пользователя, гимн Украины со сцены так и не прозвучал, "не говоря уже о памятной минуте молчания в честь павших авдиивчан и солдат украинской армии". Негодования "немногочисленных украинских патриотов" в соцсетях по этому поводу игнорировались.

Также пользователь опубликовал фотографию с празднования, на которой группа молодых людей одета в русском национальном стиле. "Чмошники в кокошниках", - написал он.

"Однако, все же есть позитив - город живет мирной жизнью. Правда, этот мир оплачен кровью украинских воинов", - подытожено в посте.

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"Сколько волка не корми, а он все равно в лес смотрит", "Люди, опомнитесь! В той земле море крови, украинской крови..." "Вина организаторов все же, формат мероприятий в наше время должно быть более проукраинским", - пишут в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее под Авдеевкой ВСУ потроллили террористов.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на Обозревателе.

Тема
Российско-украинский конфликт
Место
УкраинаАвдеевка
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Крым Андрей
Крым Андрей
Сцуко, во дебилы! А надо ввести тюремные сроки за отсутствие энтузиазма и восторженного образа мыслей. А за неисполнение щенэвмэрлы вообще расстреливатьнах. Господи! Какое счастье, что мы сумели свалить из этого дурдома!
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АнтибандЭровец
АнтибандЭровец
Ну,что,хохловыблядки?Может теперь до вас-тупорылых каклоуёбков дойдет:Как на Донбассе "любят" захысныкив-вызволытэлив)))Валите на хуй с земли Русского Донбасса,мрази хохложопые!
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Кротов Даниил
Кротов Даниил
отлично, мразям не место тут. вы ублюдки хороните, вспоминайте, сука вас везде бьют. гонят. по рылу дают. а они не годуют в соц.сетях. сами войну затеяли, и теперь ноют. я в Донецке в 2012 с флагом украины футбол смотрели, и это было нормально, а сейчас флаг украины это не нормально.
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