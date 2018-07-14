"Чмошники в кокошниках!" Украинцев разозлил праздник в прифронтовой Авдеевке

Пользователей сети возмутило празднование Дня металлурга и горняка в прифронтовой Авдеевке, которое состоялось в пятницу, 13 июля.

Как написал на своей странице в Facebook пользователь Vla Skor, во время торжественного концерта даже не упомянули украинских воинов, которые сохранили мир в городе.

"На концертной сцене - поздравительная надпись языком оккупанта! На приветствие "Слава Украине" от представителей армии и власти, ни один из жующих шашлык и попивая пивас местных даже не открыл рот!" - сказано в сообщении.

По словам пользователя, гимн Украины со сцены так и не прозвучал, "не говоря уже о памятной минуте молчания в честь павших авдиивчан и солдат украинской армии". Негодования "немногочисленных украинских патриотов" в соцсетях по этому поводу игнорировались.

Также пользователь опубликовал фотографию с празднования, на которой группа молодых людей одета в русском национальном стиле. "Чмошники в кокошниках", - написал он.

"Однако, все же есть позитив - город живет мирной жизнью. Правда, этот мир оплачен кровью украинских воинов", - подытожено в посте.

Новости Прифронтовая Авдеевка может остаться без отопления

"Сколько волка не корми, а он все равно в лес смотрит", "Люди, опомнитесь! В той земле море крови, украинской крови..." "Вина организаторов все же, формат мероприятий в наше время должно быть более проукраинским", - пишут в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее под Авдеевкой ВСУ потроллили террористов.