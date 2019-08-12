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"Чм*!" Соколова ярко ответила на скандальные предъявы Шария

1.4т Читать материал на украинском

Украинская журналистка Янина Соколова жестко ответила скандальному блогеру Анатолию Шарию, который обвинил ее в выдумке онкологического диагноза ради получения бюджетных средств на новый тематический проект.

Своим мнением об украинофобе телеведущая поделилась в эфире радио "НВ" и отметила, что никому не позволит оскорблять членов своей команды (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Янина Соколова и Анатолий Шарий

Янина Соколова и Анатолий Шарий

"У меня есть принципы свои в жизни. Я ненавижу лжецов и ненавижу несправедливость. Так меня воспитала моя мама, и так я буду жить до конца своих дней. Поэтому когда на меня и на мою команду, которые на первых порах работали совершенно бесплатно, создав огромный проект, простите, какое-то чмо, позволяет себе высказываться!.. И обманывать моих земляков! Это печально, но пока украинцы не научатся мыслить критически, анализировать и не подбивать остальных к тому, чтобы мусолить эту тему, мы будем так жить", – возмутилась Соколова.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Шарий обвинил телеведущую и актрису в том, что она с подачи "Госкино" "спускает" деньги украинских граждан. Также он цинично отметил, что, по его мнению, люди, которые болели онкологией, не смогли бы снимать ролики между курсами терапии химией.

Соколова, в свою очередь, записала ролик с ответом. В нем, помимо всего, журналистка пояснила, зачем для ее нового YouTube-проекта понадобилось финансирование из госбюджета на сумму 400 тысяч гривен.

Соколову в конфликте с Шарием поддержал и ее коллега Роман Скрыпин. Он также записал острое видео по данному вопросу.

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Персоны
Янина Соколова Анатолий Шарий
Место
Украина
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Люлька Андрій
Люлька Андрій
Не розумію хто цій дурепі повіре, на кастінгу каже одне, а тут зовсім інше, які гості? ти коли випрашувала гроші на свій ютуб проєкт казала що будеш рекламувати трейлєри а не фільми, брехлива дівка, не дарма тебе задізлайкали.
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Odessa Dmitri
Odessa Dmitri
Она не шария, она украинцев унизила: «...Это печально, но пока украинцы не научатся мыслить критически, анализировать...» Если человек не способен мыслить критически и анализировать его признают недееспособным. Украина что, страна недееспособных?
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Odessa Dmitri, Петя больше не спонсирует на контент для быдла, а жить хорошо по прежнему хочется.
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Dell Alex
Dell Alex
А украинцы и не научаться )) В мире 80% населения на это не способны ))) Сразу скажу северным соседям, чтобы не визжали - у вас на это не способны 95%. И % растет.
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